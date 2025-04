Junta de Nevada busca limitar a los atletas transgénero en los deportes escolares

Nevada se convirtió en el más reciente estado en restringir la participación de atletas transgénero en deportes escolares. Esto, después de que la Asociación de Actividades Interescolares de Nevada (NIAA, por sus siglas en inglés) revirtiera una política de 2014 que permitía a los estudiantes transgénero en las escuelas secundarias jugar en equipos que se alinean con su identidad de género.

En una votación casi unánime el martes, la junta directiva del grupo, que incluye a padres, directores y líderes deportivos y que rige las actividades de deportes en más de 120 escuelas secundarias de Nevada, aprobó una nueva política que limita a los estudiantes a practicar deportes que se correspondan con el sexo que figura en su certificado de nacimiento original sin modificaciones. También programó una reunión de emergencia en mayo para discutir su implementación.

Esto se produce tras una orden ejecutiva emitida en febrero por el presidente Donald Trump que busca prohibir la participación de las atletas transgénero en deportes femeninos. Poco después de la publicación de la orden ejecutiva, que exige la revocación de fondos federales a cualquier entidad que la viole, la Asociación Nacional Deportiva Universitaria (NCAA, por sus siglas en inglés) anunció que prohibiría la participación de mujeres transgénero en deportes femeninos.

La NIAA y sus distritos escolares miembros no recopilan datos sobre cuántos estudiantes atletas transgénero participan en sus deportes autorizados. En diciembre, el presidente de la NCAA, Charlie Baker, declaró tener conocimiento de 10 atletas transgénero que compiten en deportes universitarios a nivel nacional.

En Nevada, existe poca evidencia de que atletas transgénero, en cualquier nivel, lastimen físicamente a estudiantes femeninas durante la competencia o limiten sus oportunidades. Sin embargo, varias atletas declararon públicamente durante la reunión y en la Legislatura su temor a competir contra compañeras transgénero.

Bajo la nueva política, los estudiantes atletas deberán completar un formulario médico que incluya las firmas del alumno, sus padres y un profesional médico que verifique la exactitud de su sexo de nacimiento. La política establece que "sexo" no es sinónimo de identidad de género ni "incluye el concepto de identidad de género".

Sin embargo, la nueva política podría entrar en conflicto con la Enmienda de Igualdad de Derechos de la Constitución de Nevada, aprobada por los votantes en 2022 y que garantiza la igualdad de derechos independientemente de la identidad de género.

"En mi opinión, es claramente discriminatorio", declaró Athar Haseebullah, director ejecutivo de la Unión Americana de Libertades Civiles de Nevada, en una entrevista el martes. "La identidad y la expresión de género se incluyeron específicamente en las disposiciones de la Enmienda de Igualdad de Derechos por una razón", agregó.

Colin McNaught, miembro de la junta directiva de la NIAA y director de la escuela secundaria Cimarron-Memorial de Las Vegas, también se mostró preocupado por la posibilidad de que la nueva política generara temor entre los estudiantes indocumentados.

"Les garantizo que escuelas como la mía tendrán la mitad de los atletas el próximo año escolar si esta es la decisión que tomamos", declaró en la reunión, antes de abstenerse de votar.

La decisión fue celebrada por el vicegobernador Stavros Anthony, republicano que formó un grupo de trabajo a principios de este año para "proteger el deporte femenino". Decenas de chicas de Nevada hicieron comentarios públicos la semana pasada en apoyo de un proyecto de ley, que llegó a la Legislatura controlada por los demócratas sin éxito, para prohibir que las atletas transgénero compitan en deportes femeninos en las escuelas del estado.

"La votación de hoy envía un mensaje claro: Nevada valora y protege las oportunidades para las atletas femeninas", declaró.

La política anterior permitía a los estudiantes atletas de preparatoria participar en un deporte aprobado por la NIAA que se ajustara a su identidad de género, independientemente del género que figurara en su certificado de nacimiento.

Brooke Maylath, defensora de los derechos de las personas transgénero en Nevada, declaró el martes en una entrevista que la política "ha funcionado y ha brindado la equidad tan necesaria para estos atletas en el estado de Nevada".

"Para eso están los deportes: para apoyar a quienes quizás no sean como tú", dijo Maylath.

Durante la reunión del martes, el asesor legal de la NIAA, Paul Anderson, afirmó que la nueva política no discrimina a las estudiantes transgénero.

"Nadie está siendo excluido de la competencia, pero las estudiantes y las mujeres están siendo protegidas como resultado de la adopción de esta declaración de postura", declaró Anderson.

Sin embargo, señaló que la política vigente discrimina a las estudiantes atletas cisgénero al permitir la participación de atletas transgénero. Haseebullah calificó esta retórica constante de "los conservadores que actualmente intentan instrumentalizar las protecciones de los derechos civiles a su favor".

Anderson también argumentó que la orden ejecutiva de Trump, a la que se refirió como ley federal, prevalece sobre la ley estatal.

Haseebullah afirmó que esta es una "interpretación ilógica" de las órdenes ejecutivas, ya que son decretos del poder ejecutivo, no leyes aprobadas por el Congreso.

Esta historia fue publicada originalmente por The Nevada Independent y distribuida a través de una asociación con The Associated Press.