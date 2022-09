Asesinato a periodista: autoridades allanan residencia del administrador público del condado de Clark

Las autoridades emitieron órdenes de allanamiento el miércoles por la mañana en relación con el asesinato del periodista investigativo Jeff German, dijo la policía de Las Vegas.

Alrededor de las 7:00 de la mañana, los reporteros observaron a oficiales uniformados y vehículos policiales afuera de la casa del administrador público del condado de Clark, Robert Telles, quien había sido el foco de un informe reciente de German, según reportó el medio local para la cual trabajaba.

El allanamiento se está llevando a cabo en la 9600 Red Hills Road y las autoridades han bloqueado el paso en toda la calle para investigar, presenció Telemundo Las Vegas.

LOS HECHOS

German, de 69 años, fue encontrado apuñalado fatalmente alrededor de las 10:30 AM en la entrada de su casa, el viernes en la cuadra 7200 de Bronze Circle, cerca de North Tenaya Way.

El Departamento de Policía Metropolitana publicó imágenes el lunes del sospechoso el lunes.

German murió de “múltiples lesiones por fuerza cortante” en un homicidio, dijo el domingo la Oficina del Forense/Médico Forense del Condado de Clark.

German se unió al Review-Journal en 2010 después de más de dos décadas en Las Vegas Sun, donde fue columnista y reportero que cubría los tribunales, la política, el trabajo, el gobierno y el crimen organizado.

Era conocido por sus historias sobre irregularidades del gobierno y escándalos políticos y la cobertura del tiroteo masivo de 2017 en un festival de música de Las Vegas que mató a 60 personas e hirió a más de 400.

Según el Review-Journal, German obtuvo una maestría de la Universidad de Marquette y fue el autor del libro de crímenes reales de 2001 "Murder in Sin City: The Death of a Las Vegas Casino Boss", la historia de la muerte de Ted Binion. , heredero de la fortuna del Horseshoe Club.

Se insta a cualquier persona que tenga información a comunicarse con la Sección de Homicidios de LVMPD por teléfono al 702-828-7777 o @CrimeStoppersNV.