Arte de joven hispano se visualiza en La Esfera de Las Vegas

LAS VEGAS.-El joven hispano Miguel Díaz forma parte de los ocho ganadores del concurso de La Esfera de Las Vegas en ocasión al Día Mundial de La Tierra.

El joven de 17 años dice que para hacer su arte se inspiró en su país, Venezuela, por lo que dibujó los hermosos parajes de la ciudad andina de lo vio nacer, Mérida.

"Me inspiré en mi país, quería representar a mi cultura, y como el tema era del Día de la Tierra quise representar la conexión entre la tecnología y la naturaleza. Quise demostrar lo inmenso que es nuestro hogar y lo diverso que es nuestro planeta", dijo Miguel evidentemente emocionado.

Manifestó sentirse honrado con esta distinción, ya que sólo él y otra joven de Middle School fueron los únicos hispanos en ganar.

Miguel también es músico toca el bajo en la Orquesta Sinfónica de Las Vegas. "A mí me gusta todo tipo de arte, yo me considero un artista, entonces a mí me gusta la música, dibujar, pintar. Para mí la música clásica ha estado en mi vida desde que estoy chiquito", agregó Miguel que inició en la música tocando violín.