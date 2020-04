Aprueban millones de dólares para pagar alquileres en Nevada

Muchas son las ayudas que se han otorgado para las personas afectadas por la pandemia del coronavirus, y una de ellas está llegando a Nevada y es para asistir a quienes no pueden pagar su alquiler.

Se trata de millones de dólares en fondos que estarán siendo asignados para que los nevadenses puedan pagar sus rentas y asistencia legal gratuita para evitar ser desalojado del hogar donde se encuentran.

Los fondos fueron anunciados por el fiscal general, Aarón Ford, $2 millones de emergencia para la ayuda de alquiler; dinero que será utilizado para asistir a los residentes de Nevada con alquiler de emergencia.

“Existe ayuda de desalojo inapropiado y también ayuda para pagos de rentas en un futuro próximo, pero debe saber la comunidad que deben aplicar formatos específicos, y proveer a estos formatos, algunos adjuntos para probar ciertos requerimientos”, dijo Miriam Hickerson, intercesora de asuntos al consumidor de Nevada.

Los fondos se estarán procesando por medio de la Oficina del Fiscal General, United Way y Legal Aid of Southern Nevada; "si tienen alguna duda pueden acudir a mi oficina, pero la comunidad no debe desesperar; los recursos deben llegar a usted si adjuntan los documentos requeridos”, agregó.

La transferencia de fondos recibió la aprobación del comité de finanzas provisionales de la legislatura del estado de Nevada, “el comité de finanzas aprobó un poco más de 8 millones para Nevada, 2 millones para la renta y el restante para la emergencia del estado; cada ciudad podrá utilizarlo al probar que lo puede utilizar para la emergencia”, dijo el asambleísta estatal Edgar Flores.

El departamento de empleo de Nevada da instrucciones de cómo hacer el proceso.

Las autoridades hacen un llamado a la comunidad para que hagan las gestiones únicamente por las vías oficiales, “no se dejen engañar por alguien que diga le ofrecen algo rápido, todo es por medio de formatos, comprendiendo que van a ofrecer ustedes estos documentos para probar que están en esta en emergencia", agregó Hickerson.

“El caucus legislativo de Nevada ha creado una página web ayudanevada.com para ayudar a la comunidad latina y no siempre sabemos dónde conseguir la información más actual y a qué calificamos y a qué no”, dijo Flores.

Por otro lado, la organización Dream Big Nevada está ofreciendo una mano amiga a los nevadenses y a la comunidad inmigrante, “no tan solo a los que necesiten información del coronavirus, sino también a los dreamers que la ayuda es diferente, por ejemplo en el desempleo y estamos ayudando para apoyar a la comunidad”, dijo Astrid Silva.

Para contactarse con la organización pueden llamar al 702-824-5845 o mediante la página de internet dreambignv.org. “Muchas personas tienen miedo de que se le niegue por su estatus migratorio; es muy importante que nuestra comunidad tenga esa información”, agregó Silva.