Alerta en celulares: autoridades anuncian prueba nacional

LAS VEGAS - La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) en colaboración con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), anunciaron el lanzamiento de una alerta de emergencia de prueba a lo largo de la nación.

De acuerdo con un comunicado de prensa de FEMA, el evento se llevará a cabo el miércoles 11 de agosto a las 11:20 a.m. PT (2:20 p.m. ET), y se hará a través de aparatos inalámbricos, radio y televisión alrededor de la nación.

En los aparatos inalámbricos, la alerta será recibida por los suscriptores que hayan optado por recibir las alertas de emergencia de prueba.

El mensaje se recibirá en inglés o español y dirá: “ESTA ES UNA PRUEBA del Sistema Nacional de Alerta de Emergencia. No se necesita acción.”

Por alrededor de 30 minutos, los aparatos inalámbricos podrán recibir esta alerta de prueba solo una vez. Esta es la segunda alerta de prueba que se hará a nivel nacional, de acuerdo con el comunicado de prensa.

Sobre la porción de la prueba que se lanzará en radio y televisión, el mensaje durará alrededor de un minuto y dirá: “THIS IS A TEST of the National Emergency Alert System. This system was developed by broadcast and cable operators in voluntary cooperation with the Federal Emergency Management Agency, the Federal Communications Commission, and local authorities to keep you informed in the event of an emergency. If this had been an actual emergency an official message would have followed the tone alert you heard at the start of this message. No action is required.”

En caso de que la prueba se llegue a cancelar por mal tiempo y otro evento significativo, se realizará el miércoles 25 de agosto, según las autoridades.