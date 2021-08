Desocupar los Albergues, la campaña de NBC y Telemundo que busca encontrar hogar a cientos de mascotas alrededor de Estados Unidos, ha comenzado y se llevará a cabo del 23 de agosto al 19 de septiembre.

En Las Vegas, los albergues participantes serán el de la ciudad de Henderson, el de Nevada Society for the Prevention of Cruelty to Animals y Animal Foundation.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Expertos recuerdan que la paciencia es clave al momento de integrar al nuevo "miembro" de la familia.

Como cada año, alrededor del país refugios se asocian con las estaciones de NBC y Telemundo para tratar de encontrar un nuevo hogar para miles de mascotas. Durante el 2021, el evento será durante casi un mes.

En el albergue de Animal Foundation, los cargos de adopción en todos los perros y gatos mayores de 6 meses serán eliminados; un pago de $10 podría aplicar. Las personas podrán adoptar un animal de acuerdo con el orden en el que se llegue.

Aquellas personas interesadas no tendrán que contar con una cita y el albergue comenzará a permitir a la gente a partir de las 11 a.m. todos los días.