Agregan a exsacerdote de Las Vegas a lista de acusados de abuso sexual

Los funcionarios de la iglesia en Nevada dijeron el viernes que están siguiendo a sus contrapartes en Louisiana al agregar a un sacerdote católico romano que fue suspendido en 2018 a una lista de miembros del clero acusados ​​de abuso sexual de manera creíble.

La Diócesis de Las Vegas dijo que suspendió a Henry Brian Highfill en agosto de 2018 después de enterarse de que había sido acusado de abusar de un pariente ahora fallecido mientras Highfill era sacerdote en Nueva Orleans de 1974 a 1981.

Highfill, de 78 años, es dueño de una casa en Las Vegas, según registros públicos; no respondió de inmediato a un correo electrónico en busca de comentarios. No se encontró ningún número de teléfono y la diócesis no proporcionó un contacto para él.

En un comunicado, el miembro de la junta de revisión de la Diócesis de Las Vegas, David Roger, también exfiscal de distrito del condado Clark, dijo que no hubo acusaciones o información de que Highfill abusó de alguien en Las Vegas.

Los funcionarios de la iglesia de Las Vegas entregaron los resultados de su investigación a la policía de Las Vegas y a la Arquidiócesis de Nueva Orleans en septiembre de 2018, según el comunicado. Acordaron ocultar el nombre de Highfill de una lista de clérigos acusados ​​hasta que se complete una investigación allí.

El miércoles, los funcionarios en Las Vegas se enteraron de que el nombre de Highfill se había agregado, en base a una nueva acusación, a la lista de acusados ​​creíbles en Nueva Orleans. No se proporcionaron detalles sobre el nuevo caso.

Highfill fue ordenado sacerdote en mayo de 1974 en Nueva Orleans. Se fue de allí en 1981 y se desempeñó como capellán militar antes de llegar en marzo de 1999 a Las Vegas, donde tuvo siete asignaciones pastorales hasta 2005, dijeron funcionarios de la iglesia.

Su nombre eleva a 37 el número de sacerdotes nombrados por la Diócesis de Las Vegas como acusados ​​de abuso sexual de manera creíble. También se incluye un voluntario de la iglesia; la mayoría están muertos o han sido removidos del ministerio.