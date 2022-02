Adele asegura que cumplirá con su residencia en Las Vegas, pero no dice cuándo

Después de posponer su residencia en Las Vegas, Adele asegura que sus espectáculos se cumplirán al 100% este año.

La cantante hizo sus expresiones en “The Graham Norton Show”, que se transmite por la BBC en el Reino Unido.

Adele estaba programada para comenzar su residencia en el Caesars Palace el viernes 21 de enero, pero un día antes de su estreno canceló.

Así lo hizo saber en sus redes sociales.

“Lo siento mucho, pero mi programa no está listo”, dijo en un lloroso mensaje de Instagram en aquel entonces culpando al COVID-19 de las cancelaciones.

Sin embargo, agregó que hay planes en marcha para reprogramar, según la BBC.

“Habría sido un espectáculo realmente mediocre y no puedo hacer eso. La gente verá directamente a través de mí en el escenario y sabrá que no quería hacerlo. Nunca he hecho algo así en mi vida y no voy a empezar ahora”, defendió la artista.

De hecho, no respondió de cuándo estaría retomando sus espectáculos en Las Vegas.

“Ahora estamos trabajando duro, pero no quiero anunciar un nuevo conjunto de fechas hasta que sepa que definitivamente todo estará listo”, reiteró. “Cuanto antes pueda anunciar, mejor, pero no puedo en caso de que no estemos listos a tiempo. Está sucediendo absolutamente al 100% este año”.