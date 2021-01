LAS VEGAS - Un hombre de Nevada ha sido acusado de obtener de manera fraudulenta alrededor de 2 millones de dólares en ayuda federal por el coronavirus, destinada a pequeñas empresas, para comprar vehículos de lujo y condominios en Las Vegas, dijeron fiscales federales.

La oficina del fiscal de Estados Unidos en Nevada acusó a Jorge Abramovs de fraude bancario después de que supuestamente solicitó fondos para al menos siete bancos entre abril y junio de 2020, informó el periódico Las Vegas Review-Journal.

La denuncia dice que Abramovs utilizó una variedad de nombres de empresas - National Investment Group Corporation, National Legal Advisors In Care Of y National Investment Group - que "tergiversaron el número de empleados y la cantidad de ingresos y nóminas que tenían sus empresas" ante los bancos.

La denuncia dijo que un análisis financiero determinó que Abramovs gastó el dinero en artículos de lujo personales, incluido un Bentley Continental GT Convertible 2020 por más de $260,00 y un Tesla Model 3 2020 por aproximadamente $55,000.

Abramovs recibió la orden de prisión preventiva el viernes durante una audiencia de detención. Un abogado defensor asignado para representar a Abramovs no respondió de inmediato a una solicitud enviada por correo electrónico por The Associated Press para hacer comentarios en su nombre.