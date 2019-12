1 hispano muerto y 3 heridos en tiroteo

El Departamento de la Policía Metropolitana de Las Vegas atendió a una llamada en la cuadra 500 de Hollywood Boulevard alrededor de las 2:30 a.m. del pasado 5 de septiembre, debido a que se habían reportado algunos balazos en un parque público.



Según información dada por la policía, antes del incidente, un grupo de personas se encontraban en un parque cerca de la intersección de Hollywood Blvd. y Dessert Inn Rd. y en cierto punto inició una gran pelea que terminó con algunos disparos que golpearon a cuatro personas.

[En otros temas: Mujer hispana es golpeada en su propia casa]



La policía identificó a la persona muerta como Geovany García, de 19 años, quien fue declara muerto en la escena, mientras que las otras tres personas pudieron transportarse a hospitales del área sin heridas graves y no se han revelado sus identidades.



No se ha arrestado a nadie en conexión con el tiroteo y no se sabe más sobre el incidente.



Si tiene más información sobre el caso, se le pide que se comunique con la policía metropolitana al (702) 828-3521 o llame a Crime Stoppers al (702) 385-5555



Manténgase informado con su Noticiero Telemundo Las Vegas y baje nuestra aplicación en su teléfono celular o tableta.



Oprime aquí para descargar la aplicación para Android



Oprime aquí para descargar la aplicación para Apple