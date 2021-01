Largas filas para vacunarse contra el COVID-19 preocupan a nominado de Biden a secretario de Salud

Xavier Beerra, el nominado del presidente Joe Biden para secretario de Salud, expresó su propia frustración por las largas filas para vacunarse y las citas canceladas, en momentos en que escasean las vacunas y miles de estadounidenses no logran ser inoculados.

“Así no es como deben ser las cosas en Estados Unidos”, dijo el domingo Xavier Becerra en el programa “State of the Union” de CNN.

“Esa no es la manera como debemos tratar a los más vulnerables y a los que más necesitan la vacuna. No es nuestro mejor momento”, declaró Becerra.

Biden ha jurado distribuir 100 millones de vacunas en 100 días. Becerra dijo que no puede asegurar cuándo podrán vacunarse todos los estadounidenses que quieran hacerlo.

“Una vez que estemos al mando en el gobierno y ocupándonos del asunto, podremos ser más precisos”, dijo Becerra. “Pero deben darnos una oportunidad de averiguar qué sucede en la cabina, qué causa que este avión se vaya en picada de forma tan severa”.

Si el Senado lo confirma, Becerra, de 62 años, será el primer hispano en encabezar el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS por sus iniciales en inglés), una agencia que maneja un presupuesto superior al billón de dólares con 80,000 empleados y un área de responsabilidad que incluye fármacos y vacunas, investigación médica de vanguardia y programas de seguros de salud que cubren a más de 130 millones de estadounidenses.

El fiscal general de California será nominado para ocupar este cargo en medio de una crisis sin preedentes por la pandemia del coronavirus.

Su madre es originaria del estado mexicano de Jalisco, y emigró a Estados Unidos después de casarse con su padre.

Como secretario de Justicia de California, Becerra encabezó a una coalición de estados demócratas que han defendido el “Obamacare” de los intentos más recientes del gobierno del presidente Donald Trump por derogarlo, un caso legal que aguarda una decisión de la Corte Suprema el próximo año.