Julie Chávez: una voz latina dando consejos al presidente de EEUU

La Casa Blanca es un símbolo de democracia reconocida a nivel mundial y es el mismo lugar donde Julie Chávez, nieta de César Chávez, pasa la mayoría de sus días.

“Es un honor y privilegio poder entrar por los portones de la Casa Blanca todos los días”, indicó.

Esta es la segunda vez que Julie Chávez trabaja en la Casa Blanca. Previamente, fue la directora de Contratación Pública durante la administración del presidente Barack Obama.

Actualmente, bajo el presidente Joe Biden, es la directora de Asuntos Intergubernamentales.

“Es un compromiso profundo al servicio público para asegurar que estamos cumpliendo con las responsabilidades que nos han encomendado”, aseguró.

Este verano, Chávez recibió otro cargo como Asesora Principal al presidente de Estados Unidos.

Un puesto importante ya que tiene la capacidad de decirle al presidente Biden cuando no está de acuerdo con algo.

“Sí, hemos podido crear un equipo aquí en la Casa Blanca, un grupo fuerte de líderes que tienen experiencia para poder darle consejos al presidente”, explicó.

Y es que Julie Chávez viene de una familia que ha pasado generaciones ayudando a otros, contando así con el legado de su abuelo.

“Fue un hombre que dedicó su vida a ayudar y proteger a otros cuyos empleos los dejaba con sus rostros sucios y manos y espaldas en dolor, los campesinos”, indicó Julie. “Es un modelo a seguir pero también héroe. También me siento afortunada de haber tenido la oportunidad de crecer con él y verlo en acción, estar a su lado cuando realizaba sus marchas”, dijo.

El rostro de César Chávez se exhibe en la Oficina Oval como un recordatorio, dice Julie, de la verdadera razón por la que ella, como otros en la Casa Blanca, están allí para servir a los demás.

El padre de Julie, Arturo Rodríguez, es el presidente del sindicato de los campesinos.

Julie tiene en su escritorio una foto de su madre fallecida, Linda, la hija de César Chávez.

“Mi madre siempre está aquí en mi escritorio. Es la primera persona que traigo a mi oficina, sin importar mi cargo. La extraño mucho y no hay un día que pase que no sienta su presencia, porque no podría estar aquí sin ella”, aseguró.