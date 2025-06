El presidente Donald Trump elogió el viernes al multimillonario Elon Musk cuando el consejero delegado de Tesla puso fin a su etapa al servicio del gobierno tras cuatro turbulentos meses al frente del llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE).

"Este será su último día, pero no realmente, porque él estará, siempre, con nosotros, ayudando en todo momento", escribió Trump el jueves en Truth Social, y añadió: "¡Elon es estupendo!".

Aun así, Musk dijo el domingo que aunque ha sido un fuerte aliado de Trump, no siempre apoya las políticas del gobierno.

"Estoy un poco atrapado en un aprieto", dijo en "Sunday Morning" de CBS, "donde estoy como, bueno, no quiero hablar en contra de la administración, pero tampoco quiero asumir la responsabilidad de todo lo que está haciendo la administración."

DOGE recortó decenas de miles de empleos federales en los primeros meses del mandato de Trump. Musk ha defendido su trayectoria en el gobierno, pero reconoció en la entrevista de la CBS que "DOGE se convirtió en el niño del látigo para todo. Así que si había algún recorte, real o imaginario, todo el mundo culparía a DOGE".

También está consternado por el paquete multimillonario de impuestos y gastos que el Congreso está debatiendo actualmente. Se prevé que la legislación añada billones de dólares a la deuda estadounidense.

"Me decepcionó ver el proyecto de ley de gasto masivo, francamente", dijo, y añadió que "socava el trabajo que el equipo de DOGE está haciendo."

A pesar de las preocupaciones de Musk, los funcionarios de Trump tienen la intención de sacar adelante sus iniciativas. Russell Vought, director de la Oficina de Gestión y Presupuesto, dijo a CNN el domingo que la administración trabajará con el Congreso y utilizará "herramientas ejecutivas" para seguir adelante con los recortes de DOGE.

Preguntado por las declaraciones de miembros del Congreso en el sentido de que la DOGE podría haberse extralimitado en sus esfuerzos por reorganizar el gobierno, Vought respondió: "No dudo de que el Congreso esté de acuerdo en que la DOGE se ha extralimitado: "No dudo de que el Congreso va a hacer acusaciones. Algunas de ellas proceden de sus propios organismos de control, pero esos organismos de control se han equivocado históricamente. Y eso no va a impedir que sigamos adelante para bancarizar los recortes de DOGE".

El DOGE, que Musk predijo en su día que recortaría billones de dólares del gasto público, no se ha acercado ni de lejos a ese nivel, según sus propias cifras, que han sido cuestionadas.

El paso de Musk por la política también ha dañado su imagen pública y ha agriado la opinión de los consumidores sobre Tesla, cuyos autos y salas de exposición se convirtieron en objetivo de pirómanos y vándalos.

— Dan Mangan de CNBC contribuyó a este informe.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Gili Malinsky para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.

El Departamento de Eficiencia Gubernamental, conocido como DOGE, es una iniciativa liderada por Elon Musk con el objetivo de “maximizar la eficiencia y la productividad gubernamental”.