Mujeres migrantes demandan tras supuesto abuso médico en centro de detención de ICE

NBC News reportó que aproximadamente 40 mujeres migrantes que fueron recluidas en un centro de detención de Georgia presentaron una demanda colectiva en la que alegan haber sido sometidas a abuso médico a través de procedimientos no autorizados o innecesarios mientras estaban en el recinto.

La denuncia, presentada el lunes por la noche en un Tribunal de Distrito de Georgia, también afirma que las mujeres en el Centro de Detención del Condado de Irwin fueron objeto de represalias por hablar contra el Dr. Mahendra Amin, quien ha sido acusado de la abuso médico.

Alrededor de 40 mujeres presentaron testimonio bajo juramento en el caso, "revelando un patrón de procedimientos médicos innecesarios y no consensuales, incluidas cirugías ginecológicas no deseadas y otras intervenciones médicas no consensuadas", según un comunicado emitido con la denuncia.

La presentación también afirma que el personal de Irwin había sido informado sobre el abuso o negligencia médica desde al menos 2018, pero "no obstante, continuó la política o costumbre de enviar a las mujeres para que sean maltratadas y abusadas por Amin".

La demanda dice que se tomaron represalias contra las mujeres con tácticas tales como ser puestas en confinamiento solitario, con agresiones físicamente, e incluso deportaciones. Según la demanda varias de las expacientes de Amin habrían sido expulsadas del país.

El documento de 160 páginas "pide el fin inmediato de las represalias contra las mujeres por hablar, la compensación por los daños que han sufrido" y que se les permita participar plenamente en la demanda, o alternativamente, que sean liberadas del centro de detención.

Los defensores que presentaron la demanda también le están pidiendo a la administración del presidente electo Joe Biden que cierre el centro de detención e investigue a quienes sabían de los presuntos abusos.

El Departamento de Justicia ha abierto una investigación criminal sobre el presunto maltrato, y el inspector general del Departamento de Seguridad Nacional también está investigando el caso. Por su parte, ICE dijo en un comunicado el martes por la mañana que no puede comentar sobre litigios pendientes. "Además, todos estos asuntos están siendo investigados actualmente por la OIG del DHS. ICE está cooperando plenamente con esa investigación", afirmó la agencia.

LaSalle Corrections, la empresa privada que opera el centro de detención, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. El Departamento de Justicia y un abogado de Amin tampoco respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Para leer esta historia en inglés en NBC News, pulsa aquí.