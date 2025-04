Jueza federal bloquea orden de Trump de poner fin al parole humanitario

La jueza federal de Boston, Indira Talwani, emitió una orden el lunes en la que suspende el fin del programa de “parole humanitario” que permite a cientos de miles de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos vivir temporalmente en Estados Unidos.

El programa conocido como "parole humanitario" es un permiso migratorio que ha permitido residir y trabajar temporalmente en Estados Unidos a unos 530,000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció en marzo que revocaría estas protecciones legales, lo que abría la posibilidad de que los beneficiados fueran deportados.

El parole humanitario nació en 2022, cuando el entonces presidente Joe Biden anunció el beneficio para miles de venezolanos y un año más tarde la amplió para inmigrantes cubanos, haitianos y nicaragüenses y con la idea de disminuir la migración ilegal a Estados Unidos.

Los detalles de la orden de la jueza

La jueza expresó su preocupación por el hecho de que el gobierno de Trump revocara, sin una revisión caso por caso, las protecciones y autorizaciones de trabajo previamente otorgadas a miles de inmigrantes que dependían del programa para continuar residiendo y trabajando en el país.

La jueza también ordenó que todas las notificaciones de revocación enviadas a los participantes del programa de los cuatro países se suspendieran a la espera de una nueva orden judicial.

Si se permite que su estatus legal actual caduque en las próximas dos semanas, "se enfrentarán a dos opciones desfavorables: seguir cumpliendo la ley y salir del país por su cuenta, o esperar el proceso de deportación", advirtió la jueza.

Los programas, cuando estaban en plena vigencia, permitieron la participación de hasta 24,000 personas por un período temporal de hasta dos años, durante el cual pueden solicitar ayuda humanitaria u otros beneficios y obtener autorización de trabajo.

Como escribió Talwani en su orden, el programa especificó además que quienes "no obtengan asilo u otros beneficios migratorios deberán salir de Estados Unidos al vencimiento de su período autorizado… o, en general, se les iniciará un proceso de deportación".

Todas las notificaciones individualizadas enviadas a estos beneficiados del "parole humanitario", indicándoles que su libertad condicional está siendo revocada sin una revisión caso por caso, también quedan suspendidas hasta una nueva orden judicial, de acuerdo con los documentos judiciales.

Lee la orden a continuación:

¿Por qué Trump revocó el programa de Biden?

El gobierno estadounidense revocó las protecciones legales para cientos de miles de migrantes quienes enfrentarían un proceso de deportación inminente, y la magistrada había estado analizando el caso desde hace más de dos semanas.

En el texto, elaborado por el Departamento de Seguridad Nacional, se argumenta que este programa migratorio "ya no representa un beneficio público significativo" para Estados Unidos y es "incompatible con los objetivos de política exterior" de la Administración de Trump.

"Estos programas no sirven a un beneficio público significativo, no son necesarios para reducir los niveles de inmigración ilegal, no mitigaron suficientemente los efectos internos de la inmigración ilegal, no están sirviendo a los propósitos previstos y son inconsistentes con los objetivos de política exterior de la Administración", dice el texto publicado este martes.

"Con respecto a los argumentos o determinaciones anteriores de que estos programas eran consistentes con el requisito de 'razones humanitarias urgentes' para el parole, el DHS cree que la consideración de cualquier razón humanitaria urgente para otorgar el parole se aborda mejor caso por caso, de acuerdo con el estatuto, y teniendo en cuenta las circunstancias específicas de cada extranjero", se lee en los argumentos publicados en el Registro Federal.