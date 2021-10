Juez reserva menos de un tercio de la lotería de visas; miles de familias están en vilo

WASHINGTON - El juez de distrito de EEUU en Washington, Amit P. Mehta, reservó menos de un tercio de las visas conocidas como DV-2021. Mehta emitió la orden después de que el Departamento de Estado otorgó solo el 27% de hasta 55,000 visas de diversidad asignadas para el año fiscal que terminó el 30 de septiembre.

El juez ordenó al gobierno estadounidense que reserve sólo unas 6,900 visas de las 22,300 que no fueron adjudicadas, para tramitarlas el próximo año.

El proceso judicial se inició en junio a partir de una demanda interpuesta por personas cuyos trámites estaban demorados, incluidas familias cubanas. Podrían pasar meses hasta que se sepa a quiénes se adjudicarán esas 6,900 visas.

La pandemia del COVID-19 ha causado profundas reducciones en la capacidad de procesamiento de visas, dijo el Departamento de Estado. La paralización de los procesos burocráticos ha dejado a muchos en el limbo, incluidos miles de inmigrantes que trabajan en Estados Unidos con visas temporales y que aspiraban a lograr tarjetas de residencia permanente que expiraron también el jueves.

Después de la pandemia, el gobierno de Trump congeló muchas tarjetas de residencia emitidas fuera de Estados Unidos, incluidas las visas de diversidad. El gobierno de Biden levantó la congelación de las tarjetas de residencia, pero el Departamento de Estado aún no emitía la mayoría de las visas. Los solicitantes demandaron tanto el año pasado como este año.

Esas circunstancias llevaron al cálculo de Mehta sobre cuántas visas deberían seguir siendo viables para más de 20,000 solicitantes de países desde Cuba hasta Nepal que demandaron por las demoras. Los abogados de los demandantes dijeron que estaban complacidos de que él mantuviera vivas las esperanzas de algunos de sus clientes, pero no fue suficiente, y agregaron que los ganadores de la lotería ahora enfrentan una probabilidad de aproximadamente 1 en 3 de prevalecer.

Curtis Lee Morrison, abogado de las familias ganadoras demandantes, dijo a AP que el camino para que alguien obtenga alguna de las visas reservadas por Mehta es muy largo. Primero, explicó, debe lograr que el juez falle a su favor en una audiencia de juicio sumario que no ocurrirá al menos hasta marzo. Después sólo los que tengan avanzado el proceso las conseguirán.

“Mi mayor temor es que el gobierno (del presidente Joe) Biden apele esta orden”, dijo Morrison.

El Departamento de Estado dijo que el sólo hecho de haber resultado elegido en la lotería de visas no garantiza una visa de inmigrante o una entrevista. “Los solicitantes cubanos no deberían viajar a Guyana por una cita de visa a menos que tengan una cita confirmada o hasta que la tengan”, agregó.

Millones de personas de todo el mundo ingresan a la lotería cada año, con la esperanza de obtener una visa para Estados Unidos. Sus posibilidades ya son escasas, con hasta 55,000 visas reservadas cada año para personas de países con baja representación en Estados Unidos, muchos de África y Europa. A partir de ahí, los solicitantes deben presentar el papeleo y esperar en otra fila para una entrevista consular, y no todos obtienen visas antes de que se acaben, incluso en un año normal.

Las visas que no se emiten normalmente vencen al final del año fiscal cada septiembre.

"Es lamentable que ahora nuestros demandantes tengan que hacer otra lotería", dijo el abogado Rafael Ureña en un comunicado.

Lizbeth Rosales, una mujer de 38 años que estudió turismo en Perú, dijo que estaba encantada de ganar la lotería y esperaba mudarse con su esposo y sus dos hijos pequeños a Nueva Orleans, donde anteriormente había trabajado en un hotel.

Ahora, dijo que su futuro es incierto. Con la pandemia azotando a la industria turística de Perú, Rosales dijo que su esposo viajó a Canadá con una visa de trabajo y tomó un trabajo en un restaurante allí. Podría tomar hasta el próximo año para que concluya el litigio en Estados Unidos y las visas estén disponibles, y ella no sabe si ganarán, dijo.

“No sabemos cómo los repartirán”, dijo Rosales. "Las probabilidades son bajas".

Dorisnelly Fuentes Matos calificó la decisión como "una injusticia total". La ganadora de la lotería de 27 años y su esposo viajaron de Cuba a Guyana para esperar una entrevista en la embajada de Estados Unidos en Georgetown, que maneja las solicitudes de visa de los cubanos, pero nunca llegó.

"No sabemos qué haremos porque no podemos quedarnos aquí y no tenemos dinero para ir a otro lugar", dijo.

“Estamos devastados, nos gastamos todo, estamos en el limbo”, expresó el viernes Antonio Luis González Marrero, un contador cubano de 30 años que está en Guyana con su esposa y su hijo de tres años desde hace dos meses. “Estamos pensando en irnos a otro país para sostenernos económicamente hasta ver si podemos alcanzar alguna de las visas”, dijo.

González Marrero, que paga 1,200 dólares mensuales por un cuarto en el hostal, aseguró que en Guyana el costo de vida es muy alto y aún si tuvieran trabajo él y su esposa no les alcanzaría para vivir y pagar por el cuidado de su hijo de tres años.

Lisandra Tejera, una madre soltera de 35 años que llegó con sus dos hijos a Guyana hace un mes, vive en el mismo hostal que González Marrero y se encuentra en la misma situación.

“Me siento muy triste porque para mi es el final de todo,” dijo Tejera. A diferencia de González Marrero, Tejera considera como última alternativa regresar a Cuba, ya que “por el mundo no puedo ir con mis dos niños sola tampoco”.

Tejera también había vendido su casa en La Habana y dejado su empleo.

La decisión de Mehta mantendrá en vilo por varios meses más a miles de personas en el mundo ganadoras de la lotería, entre ellas las cuatro familias cubanas que salieron de la isla hace semanas y no lograron una entrevista en la embajada estadounidense de Georgetown.

Ninguna de las cuatro familias cubanas que llegó a Guyana tenía cita con la embajada estadounidense allí.

De las cerca de 55,000 visas que se otorgaron para todo el mundo en la lotería de 2021 poco más de un millar fueron para cubanos.

González Marrero y su esposa vendieron su casa en La Habana, renunciaron a sus trabajos y sacaron de la escuela a su niño después de ganar la lotería. Familiares que viven en el sur de Florida les prestaron 15,000 dólares para poder comprar los pasajes a Guyana.

Debido a la pandemia no hay vuelos directos entre La Habana y Guyana, por lo que llegar implicó hacer conexiones.

“Aquí no nos podemos quedar, pero tampoco podemos volver a Cuba, allí lo perdimos todo y no tenemos nada que hacer”, explicó González Marrero.