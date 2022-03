NBC: gobierno de Biden pronto dejaría de expulsar a migrantes en la frontera bajo Título 42

WASHINGTON — El gobierno de Joe Biden pondría fin a las restricciones de asilo en la frontera entre Estados Unidos y México para el 23 de mayo que se establecieron para evitar la propagación de COVID-19, conocido como "Título 42", según confirmaron fuentes de NBC.

La decisión, aún no definitiva, detendría el uso de poderes de salud pública para absolver a Estados Unidos de las obligaciones bajo la ley nacional y el tratado internacional de proporcionar refugio a las personas que huyen de la persecución.

Poner fin a las limitaciones en mayo daría tiempo para prepararse en la frontera, dijeron las personas.

De acuerdo con NBC News, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) informaron el martes al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de sus planes.

Pero la demora va en contra de los deseos de los principales demócratas y otros que dicen que COVID-19 se ha utilizado durante mucho tiempo como una excusa para que Estados Unidos no cumpla con sus obligaciones de asilo.

También plantea la posibilidad de que más inmigrantes en busca de asilo lleguen a la frontera en un momento en que los flujos ya son altos. El Departamento de Seguridad Nacional dijo el martes que unos 7,100 inmigrantes llegaban diariamente, en comparación con un promedio de unos 5,900 por día en febrero y en camino de igualar o superar los máximos del año pasado, 2019 y otros períodos pico.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) habían extendido sus poderes de bloqueo de asilo durante dos meses a fines de enero, cerca del apogeo de la variante Ómicron. La autoridad está lista para renovarla esta semana, pero los funcionarios aún no han decidido formalmente terminarla y se esperaba un anuncio en los próximos días.

La orden llamada Título 42 permanece vigente para adultos y familias que viajan con niños.

Las personas familiarizadas con los planes vieron un informe preliminar que no se ha finalizado y hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato para discutir los planes.

Los límites entraron en vigor en marzo de 2020 bajo el gobierno Trump cuando los casos de coronavirus se dispararon. Si bien los funcionarios dijeron en ese momento que era una forma de mantener COVID-19 fuera de Estados Unidos, siempre ha habido críticas de que las restricciones se usaron como una excusa para cerrar la frontera a los inmigrantes no deseados por el entonces presidente Donald Trump.

Fue quizás la más amplia de las acciones de Trump en la frontera para restringir los cruces y tomar medidas enérgicas contra los migrantes. La orden sanitaria ha provocado que los migrantes sean expulsados ​​de Estados Unidos más de 1.7 millones de veces desde marzo de 2020 sin posibilidad de que soliciten asilo.

El presidente Joe Biden, que ha revertido algunas de las otras políticas más restrictivas de Trump y restablecido cifras más altas de asilo, ha recibido cada vez más críticas por mantener la política.