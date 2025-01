Qué se sabe del plan de usar a la Guardia Nacional en las deportaciones masivas

El presidente electo Donald Trump ha prometido deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados, para las que -afirmó- usará a tropas militares de Estados Unidos.

Esta medida cuenta con el apoyo de 26 gobernadores republicanos, como los de Texas, Florida, Georgia, Nevada, Utah y Virginia. Los gobernantes se comprometieron en una declaración conjunta a "utilizar todas las herramientas a nuestra disposición, ya sea a través de la policía estatal o de la Guardia Nacional, para apoyar al presidente Trump en esta misión vital”.

Sin embargo, aún no está claro cómo se usará la Guardia Nacional en el plan de Trump de deportaciones masivas.

Telemundo San Antonio habló con Gerónimo Cortina, profesor de Ciencias Políticas, quien dijo que “esto muestra cierta unidad y apoyo de gobernadores en cuanto a las deportaciones. Obviamente los gobernadores pueden disponer de la Guardia Nacional y esto hace que se pueda ampliar esta política de deportaciones que tiene el presidente (electo) Trump”.

Por su parte, algunos gobernadores demócratas están dispuestos a cooperar en la deportación de delincuentes, pero no en el uso de la Guardia Nacional para realizar redadas generalizadas, de acuerdo con The Associated Press.

En su cuenta de Truth Social en noviembre de 2024, Trump respondió "VERDAD!!!" a una publicación del presidente de un grupo conservador que afirmaba que el gobierno entrante "declararía una emergencia nacional y usaría elementos militares" en su plan de deportaciones.

De acuerdo con el Comando Norte de EEUU, el Departamento de Defensa tiene largo historial apoyando actividades de seguridad fronteriza de las agencias de aplicación de la ley, como en actividades antidrogas y contra el crimen organizado.

"Las tareas que desempeña el personal militar incluyen la detección y el monitoreo, la logística y el apoyo de transporte que mejoran la capacidad de CBP para impedir o denegar los cruces ilegales", agrega en su sitio web.

Hasta 4,000 militares estarían autorizados para apoyar a lo largo de la frontera suroeste, según Comando Norte.

Pese a esto, el uso federal de la Guardia Nacional en deportaciones masivas pudiera enfrentar batallas legales, debido a que la ley Posse Comitatus prohíbe a las tropas militares participar en el ejercicio de leyes civiles.

El Centro Brennan para Justicia explica que "los miembros de la Guardia Nacional rara vez están cubiertos por la ley Posse Comitatus porque generalmente dependen del gobernador de su estado o territorio. Eso significa que tienen libertad de participar en la aplicación de la ley si hacerlo es compatible con la ley estatal".

El centro añade que la principal excepción legal a la Ley Posse Comitatus es la Ley de Insurrección, la cual permite al presidente federalizar las fuerzas de la Guardia Nacional y desplegarlas, junto con las fuerzas armadas en servicio activo, en cualquier lugar del país.

El abogado Matt Adams habló en exclusiva con TELEMUNDO Digital.

Según el profesor Cortina, Trump habla en serio aunque asegura que el plan de deportar 11 millones de indocumentados sería costoso y complicado.

Entre los gobernadores que firmaron la declaración de apoyo a Trump con las deportaciones, figura Greg Abbott, el gobernador de Texas, quien no descartó que se separen familias.

“Si una familia es detenida junta, podrán ser deportados juntos. Será su decisión si quieren ser separados. Será una decisión de la familia”, dijo Abbott.

Estas palabras resuenan con fuerza en inmigrantes como Araceli, a quien no es identificada por temor. La mujer dijo que sabe de primera mano lo que es una separación familiar, ya que su nuera y dos nietas de ocho y cuatro años fueron separadas.

“Solo me quedan sus juguetes, los dibujos que hacían. Fue la peor Navidad. ¿Qué vamos a celebrar?”.

Por su parte, el profesor de Ciencias Políticas aseguró que no solo los republicanos ordenan deportaciones.

“Nada más tenemos que las estadísticas de (Joe) Biden, rompió casi todos los récord de deportaciones. Es una tendencia que hemos visto desde (Barack) Obama. No es un hecho inaudito, no es solo de los republicanos sino que también los demócratas cuando han ocupado la Casa Blanca, han deportado a millones de personas también”, agregó.