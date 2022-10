En video: tres jóvenes presuntamente hacen una transacción de droga a plena luz del día

El problema de las drogas en San Francisco, específicamente en el vecindario de Tenderloin, ha causado preocupación entre residentes que tienen que caminar junto a sus hijos por las calles presenciando a las personas drogándose.

Telemundo 48 obtuvo un video en el que se muestra a tres jóvenes presuntamente vendiendo y comprando droga en el área de Hyde Street en Tenderloin.

La persona que suministró el video aseguró que estas personas hacían la transacción con fentanilo y explicó que esto habría causado una pelea en Hyde Street y Ellis Street.

Según el denunciante, uno de los involucrados estaba diciendo que le habían vendido fentanilo de mala calidad.

El fentanilo es una de las drogas más vendidas en las calles y a su vez es una de las que ha causado más muertes entre jóvenes y adultos.

Telemundo 48 mostró las imágenes al supervisor Matt Dorsey, quien se encuentra en campaña electoral, para que ofreciera su opinión al respecto.

“Hay que cambiar la manera en que se aborda esta crisis con una combinación de darle un plan de recuperación al adicto y a la vez arrastrar a los vendedores, como exdrogadicto sé que esto funciona”, aseguró Dorsey.

La semana pasada, la alcaldesa, London Breed, y la fiscal de distrito, Brooke Jerkins, dieron a conocer un programa para lucrar contra la compra y venta de drogas.

Sobre el video, la fiscal Jerkins en parte dijo: “La administración pasada no trató a los vendedores de droga como son, ahora estamos estableciendo responsabilidades y con la coordinación con la policía y la oficina de la alcaldesa mejorará la situación. No puedo decir en cuánto tiempo habrá un cambio, pero se está sintiendo”.



Residentes de la ciudad opinan que la problemática va más allá, ya que quienes compran y venden drogas ya no se esconden para hacerlo y aseguran que la policía tampoco hace lo necesario para evitarlo.

Durante el día, Telemundo 48 vio cómo varias patrullas pasaban por donde se consumen y venden drogas, pero ninguna se detuvo.



En un comunicado, el sindicato de policía dijo: "Para hacer arrestos... los oficiales tienen que ver varias acciones específicas de los sospechosos... que no siempre hacen. Lo que pueda parecer inacción, es parte de la vigilancia que hacemos para armar casos grandes".



Pero para Ricci Wynne, un exdrogadicto y convicto por venta de drogas, estas son solo palabras.



“La ciudad ofrece parafernalia y esto facilita el uso de droga, hay que encarcelar a quienes venden y rehabilitar a quienes lo necesiten”, aseguró Wynne.

La oficina de la alcaldesa no quiso comentar sobre videos específicos. En su lugar, remitió a Telemundo 48 al plan que aplicarán para la lucha contra la venta y compra de drogas.