Captado en video: mujer desnuda se enfrenta a otra con un garrote en playa del sur de California

LOS ÁNGELES - Un extraño altercado entre dos mujeres en Venice Beach, en California, desconcertó a los espectadores de ese concurrido lugar a principios de esta semana.

Un video a mostró a dos mujeres, una de ellas desnuda, usando lo que parecían ser garrotes con púas para pelear entre sí en el paseo marítimo de una playa del sur de Californi mientras la gente observaba con curiosidad.

La mujer desnuda blandió salvajemente su arma mientras la mujer vestida sacaba su propio bate de detrás de un bote de basura, lo que llevó a lo que parecía un duelo.

Phil Bouruqe, que trabaja en una tienda cercana, captó imágenes de la descarada pelea.

“Estaban peleando y luego la gente se reunió alrededor para mirar”, dijo sobre la multitud. "Quiero decir, [fue] entretenido, eso es todo lo que puedo decir".

En algún momento durante la pelea, la mujer vestida arrojó su arma, dándole a su oponente desnuda la oportunidad de levantarla y balancear ambas en el aire.

Finalmente, la mujer desnuda armada con ambos palos ahuyenta a la otra mujer, y la aparente trifulca se disuelve entre los comentarios de asombro de algunos peatones que observaban la insólita escena.

“Parece que estaba ganando”, dijo Joe Ayala sobre la mujer desnuda.

Ayala dijo que la había visto beber cerca y andar en bicicleta por la playa antes. Según él, no es raro ver a la mujer desnuda.

“Hay que recordar que el 85% de la gente aquí tiene algún tipo de problema, algún tipo de trauma o algo que los empujó a gustar cuando se exceden sus límites”, dijo.

Aunque el duelo diurno llamó la atención de varios espectadores, no se hicieron llamadas a la policía por la pelea pública y las exhibiciones indecentes.

“Alguien debería haber intervenido, debería haber ayudado, pero mucha gente probablemente se asustó al ver a una mujer desnuda peleando”, dijo Ayala.

Ayala dijo que no le sorprendió que el evento no fuera reportado. “Quiero decir, esto es Venice. Los soplones no son bien vistos”, bromeó.

Un portavoz del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) dijo que los crímenes que se ven en el video son agresión con arma mortal y exposición indecente. Sin embargo, no se presentó ningún informe ante el departamento.