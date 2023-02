Viral: mujer arremete contra trabajadores de una pizzería por tener la TV en español

El haber mantenido la programación en español en los televisores de una pizzería de Hatboro, Pensilvania habría sido el detonante para que una clienta desatara su furia en contra de los trabajadores hispanos del establecimiento.

Imágenes captadas en TikTok por la hija del dueño del negocio del momento en el que la mujer agrede verbalmente al propietario, le saca el dedo y urge un reembolso antes de llamarlos “inmigrantes indocumentados”.

“Hemos tratado de llevar las cosas lo mejor posible, la diferencia es que ella no estaba hablando con uno de los empleados sino conmigo”, recalcó el dueño, un guatemalteco que sirve a esa comunidad hace una década y optó por permanecer en el anonimato por precaución. “Uno se puede contener, pero quizás otros no. Difícil es la parte donde tienes que aguantar todo lo que está diciendo”.

El hecho se registró a la hora del almuerzo del pasado jueves 23 de febrero cuando la esposa del comerciante se sentó a almorzar y a ver TELEMUNDO 62. Cuando el negocio comenzó a llenarse, la trabajadora tuvo que dejar lo que estaba haciendo para ir a ayudar y dejó los televisores en el canal en español.

Acto seguido, la clienta desató una furia de epítetos despectivos tales como: “vas a quedarte sin negocio, de eso me voy a encargar”, “mi familia ha estado aquí por más de 200 años”, “no eres americano tipo y no le voy a dar mi dinero a un inmigrante indocumentado”, “tienes español en la televisión y estás en América”, “quiero mi dinero de vuelta”, “ustedes son ignorantes, no entienden”, “probablemente no saben lo que está pasando”, “soy americana y no soy racista”.

Tras la avalancha de insultos, la mujer procedió a filmar con su teléfono y a cambiar la versión de lo ocurrido: “estoy en Amy’s Pizzeria de Hatboro pidiendo un reembolso porque su comida es terrible y no me lo quieren dar porque soy blanca. Me están acosando y grabando porque soy blanca”.

El propietario de la pizzería dijo a TELEMUNDO 62 que “se siente feo, ella cuando empezó a insultarme, a decirme que se iba a asegurar que este negocio quedara fuera. Llevamos tiempo sirviendo a esta comunidad y tenemos toneladas de clientes. Es difícil complacer a todo el mundo, pero la mayoría somos bien aceptados”.

La mujer implicada en el pleito fue entrevistada por la Policía de Hatboro, ya que el negocio alertó a las autoridades, y el suceso se mantiene bajo investigación. También se evalúan las imágenes grabadas tanto por la trabajadora de la pizzería como por la presunta agresora verbal.

