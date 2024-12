Trump dice que la propiedad de Groenlandia “es una necesidad absoluta”

El presidente electo Donald Trump compartió el domingo su renovado interés en que Estados Unidos controle el territorio autónomo de Groenlandia, que es propiedad de Dinamarca.

"Para efectos de la seguridad nacional y la libertad en todo el mundo, Estados Unidos de América considera que la propiedad y el control de Groenlandia son una necesidad absoluta", escribió Trump en un comunicado en el que anunció que había elegido a Ken Howery para que fuera embajador en Dinamarca.

El primer ministro de Groenlandia, Mute Egede, ya rechazó los comentarios de Trump y dijo en un comunicado: "Groenlandia es nuestra. No estamos a la venta y nunca lo estaremos. No debemos perder nuestra larga lucha por la libertad", según un despacho de Reuters.

En múltiples ocasiones, Trump planteó la posibilidad de comprar Groenlandia durante su primer mandato como presidente.

"Estratégicamente es interesante y nos interesaría, pero hablaremos un poco con ellos", dijo a periodistas en 2019 sobre la isla.

“Primero tenemos que averiguar si tienen interés o no”, añadió. “Están perdiendo una enorme cantidad de dinero, así que veremos qué pasa”.

En ese momento, Dinamarca dijo que Groenlandia no estaba a la venta, lo que provocó que Trump cancelara un viaje que tenía programado al país. En un tuit, dijo que Dinamarca es “un país muy especial con gente increíble, pero con base en los comentarios de la Primera Ministra Mette Frederiksen, de que no tendría interés en discutir la compra de Groenlandia, pospondré nuestra reunión programada para dentro de dos semanas para otro momento”.

¿INTERCAMBIAR GROENLANDIA POR PUERTO RICO?

Miles Taylor, quien fue jefe de gabinete del Departamento de Seguridad Nacional en el primer gobierno de Trump, le dijo a MSNBC en 2020 que Trump le había preguntado a él y a otros funcionarios en 2018 si Estados Unidos podía intercambiar Groenlandia por Puerto Rico porque, en palabras de Trump, "Puerto Rico estaba sucio y la gente era pobre".

Dijo que la conversación ocurrió antes de que los funcionarios del DHS viajaran a Puerto Rico, un territorio estadounidense, para ayudar con la recuperación del huracán María.

Groenlandia, entre el Océano Atlántico Norte y el Océano Ártico, es técnicamente parte de América del Norte y es la isla más grande del mundo. Si bien la mayor parte de Groenlandia está cubierta de hielo, unas 57,000 personas viven allí.

Estados Unidos ha considerado comprar Groenlandia al menos dos veces, entre ellas en 1867 y en 1946, cuando el presidente Harry S. Truman propuso comprarla por $100 millones. Dinamarca rechazó la oferta.