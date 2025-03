Trump dice que duplicará ciertos aranceles a Canadá en represalia a recargo local

El presidente Donald Trump dijo este martes que aumentará los aranceles impuestos a las importaciones de acero y aluminio de Canadá en un 25%, lo que elevaría el arancel total que enfrentan ahora esos bienes al 50%, en respuesta a la imposición por parte de la provincia de Ontario de un arancel del 25% a la electricidad que ingresa a los Estados Unidos.

En una publicación en su plataforma Truth Social, Trump dijo que declararía una "emergencia nacional" en el área que Ontario ha elegido como objetivo, de modo que los aranceles entrarían en vigencia el miércoles.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Las Vegas aquí.

Trump también pidió a Canadá que elimine los aranceles que, según él, impone el país a los productos lácteos estadounidenses, y amenazó con "aumentar sustancialmente" los aranceles a los automóviles importados a Estados Unidos si el país no eliminaba "otros aranceles atroces y de larga data".

El primer ministro de Ontario, Doug Ford, había anunciado el lunes un recargo del 25% a la electricidad utilizada por unos 1.5 millones de residentes de Michigan, Minnesota y Nueva York que entró en vigencia el lunes en respuesta al reciente lenguaje belicoso de Trump hacia Canadá.

"No dudaré en aumentar esta tasa", dijo Ford en una conferencia de prensa. "Si Estados Unidos intensifica la situación, no dudaré en cortar la electricidad por completo… Créanme cuando les digo que no quiero hacerlo. Me siento terrible por el pueblo estadounidense que no inició esta guerra comercial. El responsable es una sola persona: el presidente Trump".

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Rob Wile para nuestra cadena hermana NBC News. Para más de NBC News, entra aquí.