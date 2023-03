Trágico final para hispano de 66 años: lo encuentran muerto en un río tras días desaparecido

CONDADO KINGS, California - El cuerpo de Roberto Hernández, de 66 años, fue hallado la mañana del viernes en la ribera del río Kings luego de que el hombre hispano desapareciera el lunes.

La Oficina del Alguacil del condado Kings (KCSO) informó que Hernández fue ubicado aproximadamente a 400 yardas al oeste de Crescent Weir.

La presa Pine Flat redujo el flujo de agua hacia el río Kings debido a la tormenta que amenaza la zona, lo que permitió reanudar la búsqueda de Roberto. "Con los niveles de agua más bajos, la Unidad de Rescate Acuático de KCSO pudo desplegar buzos cerca de la presa para buscar al hombre", se indicó.

Localizaron a Roberto poco después.

A varios días de su desaparición y sin ninguna pista, sus hijas estaban angustiadas. La repentina desaparición de Hernández tuvo en ascuas a toda la familia y a la comunidad de Riverdale, hasta que se conoció el triste desenlace.

"Nomás queremos encontrar algo, una pista, un zapato, pero ya son muchas horas sin saber de él", lamentó Rosalina Hernández, una de las hijas del hombre extraviado.

Cada minuto que pasaba era desesperante, comentó la mujer, quien en medio de la preocupación hizo un llamado a las autoridades a "hacer más" por la búsqueda de su padre.

Agentes del condado Kings desplegaron una búsqueda por tierra y aire, movilizándose por la ribera del río, para localizar al hombre.

Las autoridades dijeron que "no se sospecha intervención de terceros, y no parece que Roberto haya salido a pie del área". Al menos 30 miembros participaron en la búsqueda durante el primer día, sin embargo, terminó sin resultados positivos.

"La única explicación posible de su desaparición fue que pudo haber caído al río Kings", afirmaron los alguaciles.

Durante el miércoles se agregaron recursos adicionales al grupo de búsqueda, sin embargo, no hubo avances. "Debido a las condiciones climáticas cambiantes, cada vez es más peligroso buscar a Roberto", advirtieron las autoridades.

Equipos de rescate que buscaron al hombre de 66 años.

Rosalinda temía que el sistema de tormentas que impacta la zona complicara los operativos y se abandonara la búsqueda. No obstante, la baja en el nivel del agua permitió hallar el cuerpo sin vida de su padre.

Ana Hernández, otra hija del desaparecido, añadió que Roberto estaba acostumbrado a limpiar el sector cuando le llamaban para realizar ese tipo de servicios. "En realidad no sabemos nada, no sabemos si se cayó al río, desapareció desde el lunes en la mañana y no hemos encontrado ningún rastro", lamentó antes del hallazgo.

Si tienes alguna información sobre este caso, por favor llama a la Oficina del Alguacil del condado Kings al 559-852-2720.