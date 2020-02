Tiroteo en California muestra vulnerabilidades de seguridad en autobuses

Lo que debes saber Más de 30 millones de estadounidenses usan el transporte terrestre diariamente, en comparación con alrededor de 2 millones que vuelan.

Más de 70,000 autobuses operan en 230,000 millas (370,149 kilómetros) de carreteras, dijo la Asociación Americana de Transporte Público.

La Administración de Seguridad del Transporte (TSA) ha desplegado equipos de respuesta que han realizado controles de equipaje en los sistemas de metro de la ciudad, incluso en Chicago.

LOS ÁNGELES - Los posibles conspiradores empeñados en organizar un ataque a bordo de un avión de pasajeros saben que primero deben pasar por un conjunto de medidas de seguridad en un aeropuerto, desde escáneres corporales e interrogatorios puntuales hasta revisiones e incluso un escrutinio minucioso de sus zapatos.

Pero un tiroteo que mató a una persona e hirió a cinco esta semana en un autobús Greyhound en California ilustra una cruda realidad sobre la seguridad en los autobuses y trenes: cualquier persona decidida a llevar a cabo un ataque en el transporte terrestre enfrenta pocos controles de seguridad, si es que los hay.

La escasa seguridad comparativa provocó que al menos un sobreviviente del tiroteo del lunes en el autobús que se dirigía de Los Ángeles a San Francisco volviera a pensar su futuro modo de viaje.

"Creo que volaré de ahora en adelante", dijo Mark Grabban.

Estaba en el autobús con su novia cuando un pasajero que había estado murmurando y maldiciendo abrió fuego.

La percepción de Grabban era que Greyhound se preocupaba más por evitar que los pasajeros fumen y hablen demasiado alto que asegurarse de que nadie suba a bordo con un arma.

"Es asombroso y vergonzoso", dijo el joven de 30 años.

Greyhound dijo que, si bien no utiliza detectores de metales en todas sus ubicaciones, sus prácticas de seguridad son similares a las de otras compañías de autobuses. Los conductores y los empleados de la terminal también están capacitados en procedimientos de seguridad.

“Un incidente de esta naturaleza es extremadamente raro en la industria del transporte en autobús", dijo su comunicado el martes. “Aunque es poco común, no cambia la gravedad de lo que ocurrió. Continuamos trabajando estrechamente con las autoridades locales mientras completan su investigación”.

En los cuatro años posteriores a los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, algunos legisladores estadounidenses se quejaron de que se gastaba muy poco dinero federal en seguridad de tránsito terrestre en comparación con lo que se gastaba en aeropuertos.

El entonces representante demócrata de Wisconsin, David Obey, calculó que $22 mil millones se habían destinado a la seguridad de las aerolíneas en esos años, mientras que menos de $550 millones se destinaron a la seguridad de autobuses, trenes, trenes subterráneos y transbordadores combinados.

No hay indicios de que se hayan cerrado las brechas de gasto. Es cierto a pesar de que muchas más personas se suben a un autobús, tren o metro que en aviones cada día. Más de 30 millones de estadounidenses usan el transporte terrestre diariamente, en comparación con alrededor de 2 millones que vuelan.

Los incidentes violentos en los autobuses son extremadamente raros. Pero ha surgido la preocupación de que con los aeropuertos más seguros que nunca, los posibles terroristas en particular podrían ver los autobuses y otros medios de transporte terrestre como objetivos más fáciles.

La Administración de Seguridad del Transporte (TSA) se estableció en 2001 para reparar agujeros de seguridad que permitieron los ataques del 11 de septiembre, con el mandato de controlar el 100% del equipaje a través de los aeropuertos.

Ese nivel de seguridad sería imposible en las extensas líneas de autobuses y ferrocarriles del país.

Más de 70,000 autobuses operan en 230,000 millas (370,149 kilómetros) de carreteras, dijo la Asociación Americana de Transporte Público. Incluso si se pudiera encontrar dinero para pagar los detectores de metales en las estaciones de autobuses, sería imposible tenerlos en cada parada a lo largo de una ruta, dicen los expertos en seguridad.

El sospechoso en el tiroteo en California abordó en la estación de autobuses East Seventh Street en Los Ángeles, según el sargento de la Patrulla de Carreteras de California (CHP), Brian Pennings. El martes en la estación, había varios guardias de seguridad, pero no había señales de equipaje ni ningún otro tipo de control de seguridad.

"Sin detector de metales, sin varita mágica, nada", recordó Grabban sobre el proceso de embarque previo el lunes. Greyhound tiene una política de no usar armas, pero Grabban dijo que "una política no es suficiente para evitar que alguien suba al autobús con un arma y dispare a la gente, como he descubierto".

No hay indicios de que las autoridades federales consideren que las revisiones, los escaneos corporales y los detectores de metales sean tan omnipresentes en los depósitos de autobuses y trenes como en los aeropuertos.

"No tenemos la intención de desplegar algo como lo que tenemos en los aeropuertos. Estamos satisfechos en este momento”, dijo el administrador de la Administración de Seguridad del Transporte, David Pekoske, en 2017.

El mandato de TSA incluye seguridad en todas las redes de transporte de la nación. Pero la gran mayoría de los más de 43,000 oficiales de seguridad de la TSA trabajan en más de 400 aeropuertos de Estados Unidos. Los esfuerzos de la TSA más allá de los aeropuertos a menudo toman la forma de asociaciones, asesoramiento y subvenciones federales.

Los estados y municipios asumen más responsabilidad por sus sistemas locales de autobuses o metro, y hay poca uniformidad en todo el país.

La Autoridad de Transporte Metropolitano del Condado de Los Ángeles junto con funcionarios de la TSA anunciaron en 2018 que se convertiría en el primer sistema de transporte público en Estados Unidos en instalar equipos de detección que escanean a los pasajeros en busca de armas y explosivos.

La TSA ha desplegado equipos de respuesta que han realizado controles de equipaje en los sistemas de metro de la ciudad, incluso en Chicago.

"Es en gran parte para crear la percepción de que hay un programa de seguridad activo más que una posibilidad realista de atrapar a alguien", dijo Joseph Schwieterman, experto en transporte y profesor de economía de la Universidad DePaul en Chicago. "Quieren que cualquiera que esté pensando en llevar una pistola al sistema lo piense dos veces".

El hecho de que los pasajeros no vean medidas de seguridad en las estaciones de autobús y tren no significa que no estén allí, dijo otro experto en seguridad con sede en Chicago, James Fagel.

Dijo que el personal encubierto a menudo está buscando señales de que alguien pueda llevar un arma, mientras que otros entrenados para detectar peculiaridades de comportamiento que podrían indicar problemas para monitorear depósitos a través de cámaras de vigilancia.

Pocos países han intentado los tipos de medidas de seguridad para el tránsito terrestre que podrían frustrar un ataque. Israel es uno. Al menos algunos autobuses israelíes están equipados con cuatro o cinco compartimentos fortificados separados, que pueden ayudar a limitar la letalidad de una bomba o un ataque con arma, dijo Fagel, quien enseña gestión de crisis en el Instituto de Tecnología de Illinois.

Entre las medidas para aumentar la seguridad en los autobuses y trenes de Estados Unidos que no serían demasiado costosas o pocas prácticas incluirían requisitos para que los pasajeros muestren identificaciones que coincidan con los nombres en los boletos antes de abordar, dijo Schwieterman.

Dijo que permitir que los servicios de autobús y tren verifiquen los nombres de los compradores de boletos para ver si tienen antecedentes penales violentos también podría ayudar a gestionar los riesgos.

Tal como está ahora, los conductores y los pasajeros son la seguridad de facto de primera línea cuando estalla la violencia en los autobuses. Eso sucedió durante un ataque en 2014 en el que un hombre que gritaba "todos van a morir" golpeó al conductor y causó que un autobús Greyhound se precipitara en una carretera de Arizona, hiriendo a más de 20 personas. Los pasajeros fueron acreditados con someter al asaltante.

Lo mismo ocurre con el ataque del lunes. Las autoridades dicen que los pasajeros le arrebataron el arma a Anthony Devonte Williams, de 33 años, y lo sacaron del autobús. Fue arrestado al costado del camino. Las autoridades elogiaron los esfuerzos como heroicos, aunque no proporcionaron detalles de inmediato.