Masacre en Colorado: sospechoso habría comprado rifle semiautomático seis días antes

BOULDER, Colorado - La policía afirmó el martes que un hombre de 21 años es el sospechoso que abrió fuego dentro de un supermercado de Colorado, y documentos judiciales muestran que compró un rifle de asalto menos de una semana antes del ataque que dejó a 10 personas muertas, incluido un policía.

Según estos documentos judiciales, los investigadores pudieron determinar que el presunto atacante compró un rifle AR-556, un arma AR-15, el 16 de marzo, solo seis días antes de la masacre.

Un funcionario policial dijo a The Associated Press que el atacante usó un rifle semiautomático liviano. Los funcionarios intentaban rastrear el arma. El funcionario no estaba autorizado a hablar en público y habló con AP bajo condición de anonimato.

Los empleados del supermercado dijeron a los investigadores que el sospechoso le disparó a un anciano varias veces fuera de la tienda de Boulder antes de entrar, según los documentos.

Otra persona fue encontrada baleada en un vehículo junto a un automóvil registrado a nombre del hermano del sospechoso. Los documentos no dicen dónde se compró el arma.

Las autoridades dijeron que el sospechoso era del suburbio de Arvada en Denver y que participó en un tiroteo con la policía el lunes por la tarde dentro de la tienda. El sospechoso estaba siendo tratado en un hospital y se esperaba que ingresara en la cárcel del condado más tarde ese mismo día por cargos de asesinato.

Los investigadores no han establecido un motivo, pero las autoridades creen que fue el único atacante, dijo el fiscal de distrito del condado de Boulder, Michael Dougherty.

La familia del sospechoso dijo a los investigadores que creían que el presunto atacante sufría algún tipo de enfermedad mental, incluidos delirios.

Los familiares describieron momentos en que el joven de 21 años les dijo que la gente lo seguía o lo perseguía, lo que, según dijeron, pudo haber contribuido a la violencia, dijo el funcionario a AP.

El oficial de Boulder Eric Talley estuvo entre las 10 personas que perdieron la vida debido a un tiroteo en un King Soopers el lunes por la tarde.

El ataque envió a compradores y empleados aterrorizados a buscar refugio. Fue el tiroteo masivo más mortífero del país desde el asalto de 2019 a un Walmart en El Paso, Texas, donde un hombre armado mató a 22 personas en un alboroto que, según la policía, tenía como objetivo a mexicanos.

Cientos de policías de toda el área de Denver respondieron al ataque, convergiendo en un supermercado King Soopers en una concurrida plaza comercial.

Los agentes de SWAT que llevaban escudos balísticos se acercaban lentamente a la tienda mientras otros escoltaban a personas asustadas fuera del edificio, que tenía algunas de sus ventanas destrozadas. Los clientes y empleados huyeron a través de un muelle de carga trasera para ponerse a salvo. Otros se refugiaron en comercios cercanos.

Diez muertos, incluido un policía, dejó el tiroteo en un supermercsado.

“Esta es una tragedia y una pesadilla para el condado de Boulder”, dijo Dougherty. “Se trataba de personas que se dedicaban a su día, haciendo sus compras. Prometo a las víctimas y al pueblo del estado de Colorado que aseguraremos justicia ”.

La jefa de policía de Boulder, Maris Herold, identificó al oficial asesinado como Eric Talley, de 51 años, que había estado con la fuerza desde 2010. Fue el primero en llegar después de responder a una llamada sobre disparos y alguien que portaba un rifle, dijo.

"A todas luces, era uno de los oficiales más destacados del Departamento de Policía de Boulder, y su vida fue demasiado corta", dijo Dougherty.

El Departamento de la policía de Boulder (BPD) dijo que el oficial que murió en el tiroteo es Eric Talley de 51 años y había estado con TLP desde 2010.