The Atlantic publica chat de Signal con planes detallados de ataque de EEUU contra hutíes

The Atlantic publicó el miércoles todo el chat de Signal entre altos funcionarios de seguridad nacional estadounidenses, mostrando que el secretario de Defensa Pete Hegseth proporcionó el momento exacto de los lanzamientos de aviones de guerra y cuándo caerían las bombas contra los hutíes de Yemen antes de que los pilotos estuvieran en el aire.

La divulgación sigue a dos días intensos durante los cuales los miembros más altos del gabinete de Trump de sus agencias de inteligencia y defensa han luchado por explicar cómo detalles que funcionarios actuales y anteriores de Estados Unidos han dicho que habrían sido clasificados terminaron en un chat de Signal no clasificado que incluía al editor en jefe de The Atlantic, Jeffrey Goldberg.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha dicho que no se publicó información clasificada en el chat de Signal.

Hegseth se ha negado a decir si publicó información clasificada en Signal. Está viajando por el Indo-Pacífico y hasta la fecha solo ha desestimado las preguntas, diciendo que no reveló "planes de guerra". La directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, y el director de la CIA, John Ratcliffe, dijeron a la Comisión de Inteligencia del Senado el martes que dependía de Hegseth determinar si la información que estaba publicando era clasificada o no.

Lo que se reveló es asombroso en su especificidad e incluye el tipo de información que se mantiene muy restringida para proteger la seguridad operativa de un ataque militar.

En el chat grupal, Hegseth publicó:

“1215et: F-18s DESPEGAN (1er paquete de ataque)”

“1345: Comienza la Ventana de Ataque ‘Basada en Disparador’ de F-18 (El Terrorista Objetivo está en su Ubicación Conocida, por lo que DEBERÍA SER A TIEMPO – además, Despegan Drones de Ataque (MQ-9s)”

“1410: Más F-18s DESPEGAN (2do paquete de ataque)”

“1415: Drones de Ataque en el Objetivo (ESTE ES EL MOMENTO EN QUE LAS PRIMERAS BOMBAS DEFINITIVAMENTE CAERÁN, pendientes de objetivos anteriores ‘Basados en Disparador’)”

“1536 Comienza el 2do Ataque de F-18 – además, se lanzan los primeros Tomahawks desde el mar.”

“MÁS POR SEGUIR (según el cronograma)”

“Actualmente estamos limpios en OPSEC” — es decir, seguridad operativa.

“Dios guarde a nuestros Guerreros.”

Goldberg ha dicho que preguntó a la Casa Blanca si se oponía a la publicación y que la Casa Blanca respondió que preferiría que no publicara.

Signal es una aplicación disponible públicamente que proporciona comunicaciones encriptadas, pero puede ser hackeada. No está aprobada para llevar información clasificada.

El 14 de marzo, un día antes de los ataques, el Departamento de Defensa advirtió al personal sobre la vulnerabilidad de Signal, específicamente que Rusia estaba intentando hackear la aplicación, según un funcionario que no estaba autorizado para discutir el asunto públicamente y habló bajo condición de anonimato.

Una vulnerabilidad conocida es que un actor malicioso, con acceso al teléfono de una persona, puede vincular su dispositivo al Signal del usuario y esencialmente monitorear los mensajes de forma remota en tiempo real.

Leavitt es uno de los tres funcionarios de la administración Trump que enfrentan una demanda de The Associated Press por motivos de la Primera y Quinta Enmienda. La AP dice que los tres están castigando a la agencia de noticias por decisiones editoriales que ellos desaprueban. La Casa Blanca dice que la AP no está siguiendo una orden ejecutiva para referirse al Golfo de México como el Golfo de América.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un editor de Telemundo Digital revisó la traducción.