Familias hispanas se enfrentan al desalojo sin tener a dónde ir

SAN DIEGO, California - Este martes llegó la fecha límite para que varias familias de San Diego desalojaran sus viviendas sin tener a dónde ir.

Desde septiembre, más de cuatro familias enfrentan el desalojo del complejo de apartamentos Linda Vista, ya que le empresa que lo compró decidió remodelarlo.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Las Vegas aquí.

Según una orden de desalojo de la Oficina del Alguacil, todas las familias tenían que irse a más tardar a las 5:00 p.m. de este martes. Aunque muchos se fueron, otros continuaban allí sin un lugar a dónde ir.

“Se me hace injusto todo, no nada más para mí, para todos, porque todos trabajan duro para pagar”, dijo Adriana Farías, para quien, a pesar de tener dos trabajos, ha sido imposible encontrar un nuevo apartamento para alquilar en San Diego.

“No tengo a dónde ir”, aseguró Alfredo Rodríguez, quien en cajas depositó 10 años de su vida y la de su familia. Cajas y muebles que no tienen destino.

Los inquilinos recibieron la notificación de desalojo por parte de UIP Linda Vista LLC.

Pero Rodríguez aseguró que encontrar un apartamento alrededor de su renta actual de $1,150 ha sido como buscar una aguja en un pajar.

“Ahorita fui a ver acá abajo $2,700, como le digo, yo a donde sea ahorita”, dijo desesperado.

En esta desesperación también se encontraban Juan y Ángel, ya que, de acuerdo con un documento, basado en la ley de California, el dueño tenía derecho de entrar a la propiedad este martes 31 de enero.

“Ya no tenemos fuerzas, estacas, armas para seguir en esto”, explicó derrotado Juan Villanueva.

Su esperanza y la de Ángel es encontrar un hogar antes de que los oficiales del alguacil toquen a su puerta y los desaloje.

Telemundo 20 y NBC7 se comunicaron con un representante de UIP Linda Vista LLC para indagar si planeaban enviar a un alguacil este martes 31 de enero para desalojar a las familias que aún viven en el complejo, pero no hicieron comentarios sobre este tema.

Pero sí comentaron sobre un acuerdo de desalojo y asistencia para reubicación que fue enviado a los inquilinos hace unas semanas. En ese documento indican que los inquilinos que entreguen el apartamento y las llaves antes de las 5:00 p.m. de este miércoles recibirán $500 para su reubicación, al igual que el depósito en su totalidad.

Adriana sí planeaba entregar su apartamento antes de la hora pactada, sin embargo, no está de acuerdo con este documento o el carrusel que han vivido por meses al no tener un techo seguro y vivir entre polvo, ya que UIP Linda Vista LLC empezó la remodelación del complejo desde el mes de septiembre.

“Ahorita el único derecho que siento que tengo es que pueden hacer conmigo lo que quieran, pero no porque sea un derecho, pero no porque sea un derecho que yo me lo merezca”, lamentó.

Sean Elo-Rivera, presidente del concilio de la ciudad de San Diego, está de acuerdo con los inquilinos, pero asegura que actualmente están totalmente desprotegidos. Es por esto que trabaja en una propuesta junto con Todd Gloria, alcalde de San Diego, para proteger a inquilinos como los de Linda Vista.

“Vamos a minimizar las razones por las que propietarios de viviendas pueden desalojar a inquilinos”, dijo Elo-Rivera, quien estuvo detrás de la ley que protegía a los inquilinos de desalojos sin culpa que venció en el mes de noviembre.

La ordenanza será presentada en el concilio entre marzo y abril y promete brindar protección a los inquilinos al momento que firman el contrato de renta y no a los dos años de vivir en la propiedad, como es actualmente bajo la ley que protege a quienes alquilan propiedades, que data del año 2004 y desde entonces no ha sido modificada.