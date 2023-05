Por “locura” se declara no culpable de decapitar a su exnovia con una espada samurái

ÁREA DE LA BAHÍA, California - José Rafael Landaeta, el hombre acusado de decapitar a su exnovia durante una discusión, se declaró el jueves no culpable en San Carlos.

Inexpresivo y cabizbajo, Landaeta se presentó ante un juez y junto a su abogado realizó su declaratoria frente a la familia de la víctima, Karina Castro, alegando como causa la locura.

Landaeta había sido declarado competente para enfrentar un juicio a principios de año, sin embargo, a través de su abogado, alegó que el día del asesinato sufrió un episodio de locura asegurando que Karina lo había amenazado.

La familia de Karina no estuvo de acuerdo con estas declaraciones.

“Está alargando esto tanto como puede, ¿sabes? Esta cosa de la "locura", no hay manera. Hay demasiadas pruebas allí para que todos las vean. Él no está loco. No estaba loco. Sabía exactamente lo que estaba haciendo”, aseguró Martín Castro Jr, padre de Karina.

En septiembre del 2022, Landaeta presuntamente decapitó con una espada de samurái a Castro durante una discusión en plena calle.

“No ha sido sobrellevar lo ocurrido Paso de estar bien a las lágrimas, todavía no entiendo lo que pasó”, indicó Martín.

Al acusado se le concedió someterse a una evaluación de salud mental a cargo de un psicólogo o psiquiatra designado por el tribunal según confirmó su defensa.

El abogado de Landaeta también argumentó que su cliente tiene antecedentes de enfermedad mental.

El analista legal Dean Johnson aclaró que para que alguien sea declarado culpable por locura, la defensa debe demostrar un punto crítico.

“El criterio es que no entendió la diferencia entre 'correcto' e 'incorrecto' en el momento del crimen”, explicó Johnson.

Se espera que Landaeta regrese a corte el 27 de julio para escuchar el resultado de las pruebas mentales a las que será sometido.