Acusan a empleada de una escuela de vender drogas a estudiantes con necesidades especiales

Una mujer que trabaja como chofer de autobús y agente de seguridad en un campus escolar fue arrestada bajo sospecha de proporcionar fentanilo a estudiantes en una escuela de Riverside.

Melissa Harloam-Garrison, de 46 años, que vive en una cabaña en la propiedad de Bright Futures Academy, fue arrestada por la policía de Riverside y acusada de posesión de narcóticos para la venta, venta de narcóticos a menores, posesión de sustancias controladas y posesión de un arma de fuego en el campus de una escuela, entre otros cargos.

Bright Futures Academy es una escuela privada que atiende a estudiantes con necesidades especiales.

Según los CDC, una de las comunidades más afectadas es la latina. De acuerdo a expertos, 150 personas mueren a diario en relación a sobredosis con fentanilo y otras drogas.

Harloam-Garrison está detenida con una fianza de $50,000.⁣

Su esposo, que también vive en la cabaña del campus, fue arrestado bajo sospecha de posesión de un arma de fuego en la escuela. Está detenido con una fianza de $25,000.⁣

No quedó claro de inmediato si tienen un abogado.

Una comparecencia ante el tribunal estaba programada para el viernes.

Nuestra estación hermana NBCLA se comunicó con Bright Futures Academy para obtener comentarios, pero no se ha obtenido respuesta.

En un comunicado, la policía de Riverside dijo que se recuperaron drogas, armas y municiones de la cabaña. Los oficiales respondieron al lugar el martes después de recibir una llamada de servicio con respecto a un estudiante en la escuela.

Los oficiales fueron contactados por miembros del personal, quienes sospechaban que la pareja estaba proporcionando fentanilo a los estudiantes. Los oficiales se enteraron de que un estudiante de la escuela sufrió una sobredosis de droga la semana pasada en una casa en otra comunidad, dijo la policía.

En medio de la preocupante crisis de opiodes que enfrenta el país, autoridades han informado de una nueva droga que al igual que el fentanilo su uso podría ser mortal. Se trata de isotonitazeno, también conocida como ISO.

Los detalles sobre la condición del estudiante no estuvieron disponibles de inmediato. En 2021, las sobredosis de fentanilo y otros opioides sintéticos en los Estados Unidos superaron las 71,000, un 23% más que el año anterior.

“Los oficiales realizaron una búsqueda en la cabaña y encontraron más de 100 pastillas sospechosas de fentanilo, dos pistolas y varios tipos de municiones”, dijo la policía en el comunicado.

Formada en 2012, Bright Futures Academy tiene instalaciones en los condados de Riverside y San Bernardino. Juntos, los campus tienen alrededor de 150 estudiantes. Alrededor de 18 distritos escolares locales ubican a estudiantes con necesidades especiales en la academia, según su sitio web.

Las escuelas atienden a estudiantes con graves problemas de comportamiento, autismo y otras necesidades especiales.

