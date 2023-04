Claves del juicio por la demanda de columnista a Trump sobre presunta violación

NUEVA YORK -- Mientras Donald Trump se postulaba y se desempeñaba como presidente, más de una docena de mujeres lo acusaron públicamente de agresión y acoso sexual. La mayoría de esas afirmaciones, todas negadas por Trump, nunca fueron llevadas a los tribunales. Ninguna ha ido a juicio. Pero eso esta por cambiar.

La selección del jurado comienza el martes en la demanda por difamación por la presunta violación de E. Jean Carroll en un tribunal federal de Nueva York. La excolumnista de consejos de la revista Elle alega que Trump la violó en el vestidor de una tienda departamental de lujo a mediados de la década de 1990.

El caso civil de Carroll ha tomado un camino tortuoso hasta el juicio. Ahora se produce cuando Trump busca regresar a la Casa Blanca y lucha contra una lista de problemas legales, incluida su reciente acusación por cargos de manipular los registros de su negocio para ocultar pagos de dinero secreto a una estrella porno.

Aquí un vistazo al caso y algunas preguntas clave.

¿DE QUÉ SE TRATA EL CASO DE TRUMP?

Carroll dice que un encuentro casual con Trump en Bergdorf Goodman de repente se convirtió en violencia sexual en 1995 o 1996. Según su denuncia judicial, Trump la llevó a un probador después de que bromearon sobre probarse un traje y luego la inmovilizó contra la pared mientras ella trataba de liberarse.

Ella dijo que finalmente le dio un rodillazo y salió corriendo de la tienda. Dos de los amigos de Carroll dijeron que ella les contó sobre el presunto ataque poco después. Nunca informó a la policía ni a nadie más públicamente hasta que contó la historia en un extracto de una revista y un libro de memorias de 2019. (The Associated Press generalmente no nombra a las personas que dicen haber sido agredidas sexualmente a menos que se presenten públicamente, como lo hizo Carroll).

¿QUÉ DICE TRUMP QUE PASÓ?

Nada en lo absoluto. “Ella dijo que le hice algo que nunca sucedió. No hubo nada”, dijo Trump cuando los abogados de Carroll lo interrogaron bajo juramento en octubre. Él niega haberse topado con ella en la tienda y la ha acusado de inventar la historia para vender su libro. Cuando se publicó su cuenta por primera vez, Trump dijo que no tenía idea de quién era ella y restó importancia a una foto que mostraba a los dos y sus entonces cónyuges interactuando en un evento social de 1987. Cuando se le volvió a mostrar la imagen durante su interrogatorio en octubre, Trump identificó erróneamente a Carroll como su exesposa Marla Maples. Su anterior ex, la fallecida Ivana Trump, está en la foto.

¿HAY TESTIGOS OCULARES? ¿VIDEO? ¿PRUEBAS FORENSES?

El equipo legal de Carroll dice que no hubo testigos presenciales del presunto ataque, y que cualquier video de seguridad que pudiera haber existido desapareció hace mucho tiempo. Durante años, Carroll trató de comparar el ADN de Trump con material genético masculino no identificado encontrado en un vestido que dice que usó y que nunca lavó. Sus abogados lucharon durante mucho tiempo contra su solicitud de una muestra hasta febrero, cuando ofrecieron un trato: para refutar su afirmación, él daría la muestra si sus abogados entregaban el informe completo de ADN del vestido. El juez dijo que era demasiado tarde. Los miembros del jurado no escucharán nada sobre el ADN y el vestido.

¿ESTARÁ TRUMP EN EL JUICIO?

Su presencia no es necesaria y no parece probable. Los abogados de Trump han dicho que él quiere asistir, pero que la seguridad necesaria para hacerlo sería una carga para la ciudad y la corte. El juez, por su parte, ha expresado su confianza en que Trump pueda estar protegido en el juzgado del Bajo Manhattan, donde la seguridad ya es estricta.

Incluso si Trump no está allí, los miembros del jurado escucharán de él a través de un video de su interrogatorio el otoño pasado. Carroll, por su parte, tiene previsto asistir todos los días y testificar, según sus abogados.

¿HAY POSIBILIDAD DE PERSECUCIÓN PENAL EN EL CASO TRUMP?

No. El plazo legal para presentar cargos penales venció hace mucho tiempo.

ENTONCES, ¿POR QUÉ ESTÁ ESTE CASO CIVIL EN LOS TRIBUNALES AHORA?

Es complicado. Cuando Carroll se presentó por primera vez, el límite de tiempo para demandar por violación había expirado. Pero después de que Trump reaccionó a sus acusaciones diciendo que ella "no era mi tipo" y que "mentía totalmente", Carroll presentó una demanda por difamación en su contra en 2019. Ese caso siguió adelante cuando los abogados de Trump lo combatieron de varias maneras, incluso al cambiarlo de estado a la corte federal y afirmando que los comentarios de Trump eran parte de su trabajo como presidente, un argumento que podría haber hundido el reclamo de difamación.

Los tribunales ahora están sopesando esa cuestión. Pero mientras tanto, Nueva York le dio a la gente la oportunidad de demandar por reclamos de abuso sexual de hace mucho tiempo. Carroll fue uno de los primeros en hacerlo. (Sin embargo, su caso permaneció en un tribunal federal). Y Trump ha seguido retratando públicamente a Carroll como una mentirosa, lo que se ha convertido en la base de un nuevo reclamo por difamación que también se abordará en el juicio.

¿QUÉ QUIERE CARROLL?

Una retractación y daños no especificados.

¿QUÉ PASA CON LAS OTRAS MUJERES QUE ACUSARON A TRUMP DE CONDUCTA SEXUAL INCORRECTA?

Dos de ellos deben testificar en el caso de Carroll. También se espera que los miembros del jurado escuchen la infame grabación de micrófono caliente "Access Hollywood" de 2005 de Trump alardeando crudamente de que la fama le dio carta blanca para besar y manosear a las mujeres. No están involucradas en el caso otras dos mujeres que demandaron a Trump después de hacer públicas las afirmaciones de que hizo insinuaciones sexuales no deseadas. Esos casos fueron desestimados o abandonados.