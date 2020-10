Republicanos votarían la semana que viene su propuesta de estímulo por COVID-19

WASHINGTON. - El líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, dijo el martes que está programando una votación sobre un proyecto de ley de alivio del COVID-19 para la semana próxima, y dijo que la ayuda a las empresas más afectadas no debería quedar paralizada por un estancamiento que involucre otras propuestas de ayuda.

El republicano de Kentucky dice que el primer tema de los asuntos del Senado cuando la cámara regrese el 19 de octubre será una votación de procedimiento sobre un proyecto de ley de ayuda reducido.

El plan era una versión reducida a $500,000 millones que los demócratas obstruyeron el mes pasado, aunque vale decir que todos los senadores demócratas votaron en contra del plan, pero además el senador republicano Rand Paul.

La maniobra republicana de este martes viene cuando las conversaciones recientes sobre un acuerdo más amplio con la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, demócrata de California, fracasaron el fin de semana pasado, probablemente para siempre.

“Los demócratas llevan meses bloqueando políticas a las que ni siquiera se oponen. Dicen que cualquier cosa que no esté en su lista de deseos de miles de billones de dólares, repleta de demandas no relacionadas con COVID, es 'fragmentaria' y no vale la pena hacerlo ”, dijo McConnell en un comunicado. "Y ella (Pelosi) ha trabajado duro para asegurarse de que nada sea lo que obtienen las familias estadounidenses".

El anuncio de McConnell se produjo mientras el presidente Donald Trump continúa haciendo campaña por un "estímulo", diciendo que los republicanos del Capitolio deberían "ir en grande" en lugar del enfoque limitado que han estado defendiendo.

Las encuestas de opinión muestran que el paquete de alivio adicional por el coronavirus es una prioridad más alta para la mayoría de los votantes que aprobar rápidamente la nominación de Trump de la jueza del Tribunal de Apelaciones Amy Coney Barrett a la Corte Suprema.

Si bien muchos republicanos tienen una visión escéptica de la necesidad de un mayor alivio sobre el virus, como beneficios especiales por desempleo o pagos directos a la mayoría de los contribuyentes, algunos senadores republicanos en difíciles carreras por la reelección están ansiosos por obtener más ayuda.

Randy Serrano tiene la información.

Según las reglas del Senado, McConnell puede pedir una nueva votación sobre la legislación de septiembre, que fue obstruida por los demócratas al calificarle de insuficiente. Tampoco satisface a Trump, en parte porque no proporcionó otra ronda de pagos directos de $1.200 que se realizarían bajo su nombre.

McConnell también podría modificar el proyecto de ley republicano anterior. Por su parte, Pelosi volvió a emitir un comunicado criticando a Trump por preocuparse principalmente por los pagos directos.

“Una mosca en la pared o en cualquier otro lugar donde pueda aterrizar en la Oficina Oval me dice que el presidente solo quiere que su nombre en un cheque salga antes del día de las elecciones y que el mercado suba”, dijo Pelosi en una carta a sus colegas.

En resumen, las conversaciones sobre la última ronda potencial de alivio por COVID-19 comenzaron en julio, colapsaron en agosto y revivieron el mes pasado. Solo la semana pasada, Trump hizo que las conversaciones colapsaran el martes, solo para revivirlas al llegar el fin de semana. Luego volvieron a hundirse el sábado después de que la última propuesta de Trump de $1.8 billones recibiera fuertes críticas tanto de los demócratas como de los aliados republicanos de Trump.

Los republicanos han vuelto a ofrecer una ayuda más pequeña y dirigida que permitiría a los miembros del partido en peligro volver a declararse a favor de la ayuda, incluso si no es lo que aprobarían los demócratas.

Algunos demócratas están convencidos de que Joe Biden está listo para reclamar la Casa Blanca y han estado presionando a Pelosi para que llegue a un acuerdo menos ambicioso que entregaría ayuda ahora en lugar de permitir que la economía continúe luchando sin ayuda hasta el próximo año. La respuesta de Pelosi fue recopilar declaraciones de una serie de presidentes de comités que critican la última oferta de la administración.

La propuesta republicana de septiembre pasado incluía lo siguiente, menos pagos directos a los estadounidenses: