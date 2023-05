Fuentes: amenazó a pasajeros del metro y muere luego que le aplican llave de estrangulamiento

NUEVA YORK -- Un hombre de 30 años murió a bordo de un metro de Manhattan el lunes luego de un altercado que comenzó cuando él amenazó a otros pasajeros, según los investigadores, y terminó con una llave de estrangulamiento.

La Policía de la Ciudad de Nueva York dice que fue llamado a la estación de Broadway-Lafayette en NoHo alrededor de las 2:25 p. m. por un informe del 9-1-1 de una pelea física en un tren de la línea F en dirección norte. El hombre estaba inconsciente en el piso del vagón cuando llegaron los oficiales.

Testigos y fuentes policiales dijeron que el individuo subió al tren y comenzó a actuar de manera muy agresiva con otros pasajeros, amenazando con hacerles daño.

“El hombre subió al vagón del metro y comenzó a decir un discurso algo agresivo, diciendo que tenía hambre, que tenía sed, que no le importaba nada, que no le importaba ir a la cárcel, que no le importaba que le den una gran cadena perpetua", dijo Juan Alberto Vázquez, quien estaba en el vagón del metro y grababa parte de lo que sucedió después.

Vázquez dijo que estaba asustado y cree que otros en el tren también lo estaban. Fue entonces cuando un ciclista de 24 años se acercó por detrás al hombre y le aplicó una llave de estrangulamiento, manteniéndolo en el suelo. Otros dos hombres se pararon sobre ellos y también ayudaron a someter al hombre, mostró el video.

“Si había miedo, la gente que… estaba ahí donde él separó todo, se movió de su lugar. Yo me quedé sentado en mi lugar porque estaba un poco más lejos, pero obviamente en esos momentos, bueno, uno siente miedo. Uno piensa que puede estar armado”, dijo Vázquez.

Dijo que el estrangulamiento duró unos 15 minutos, incluso cuando el tren se detuvo en la estación Broadway-Lafayette y se abrieron las puertas. Fue entonces cuando Vázquez dijo que la mayoría de las personas que estaban dentro del vagón del tren se fueron, con algunas excepciones, incluidas las tres que habían estado trabajando para someter al hombre.

El individuo en el estrangulamiento murió en el lugar, según la policía. Vázquez dijo que nadie pensó que el hombre moriría, incluso después de que se quedó sin fuerzas.

“Creo que nadie pensó que estaba en una situación de riesgo porque se estaba defendiendo todo el tiempo, todo el tiempo que se movía, intentaba quitarse el brazo”, dijo Vázquez. "Luego, cuando lo tenían de su lado, siguió pateando, así que pensamos que era él defendiéndose".

El joven de 24 años que aplicó el estrangulamiento fue interrogado y luego liberado, dijo la Policía de Nueva York. No enfrentaba ningún cargo hasta el martes por la noche y no estaba claro si sería acusado en una fecha posterior. La oficina del fiscal de distrito de Manhattan finalmente tomará la decisión sobre cualquier cargo que se pueda presentar.

"La forma en que los detectives deben ver este caso es qué haría una persona razonable y qué se esperaría que hiciera una persona razonable", dijo el exjefe de Departamento de la Policía de Nueva York, Terry Monahan.

El médico forense aún tiene que determinar la causa de la muerte. Ni el hombre que murió ni el más joven han sido identificados. Nuestra cadena hermana NBC New York se acercó al joven de 24 años, pero se negó a comentar.

Fuentes policiales con conocimiento del caso dijeron que el hombre de 30 años tenía un largo historial criminal, con cargos que incluían agresión y alteración del orden público.

Este es un caso bajo investigación.