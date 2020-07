Viral: policía golpea a mujer en la cara tras discusión en el aeropuerto de Miami

El oficial de la policía de Miami-Dade Anthony Rodríguez fue despedido, tras golpear a una mujer que le gritó obscenidades a un empleado de una aerolínea. Rodríguez fue desafiado verbalmente por la joven, quien se le acercó al rostro, provocando que Rodríguez le diera un violento puñetazo.

“Actúas como si fueras blanco, pero en verdad eres negro. ¿Qué vas a hacer?”, le dijo la joven Paris Anderson, de 21 años, antes de que el oficial de la policía reaccionara.

Según el informe policial, la mujer le gritaba obscenidades a un empleado de American Airlines quien no le había permitido abordar un vuelo a Chicago porque había llegado tarde.

Cuando los oficiales llegan al mostrador, se escucha a la mujer decir: “Debería ir hasta allá y darle un golpe en la cara” refiriéndose al supervisor de American Airlines. También se escucha al oficial diciendo: “ve y pégale”.

“Sabemos lo que pasó. Lo que sucedió porque los oficiales tenían sus cámaras puestas y por eso es por lo que se puede tomar la acción tan rápida”, dijo el alcalde Carlos Giménez.

El alcalde le ofreció disculpas a la joven, quien después de haber sido golpeada, fue esposada y llevada a la cárcel.

“El oficial ha estado suspendido y ahora el director del departamento ha estado tomando los pasos necesarios para tomar acción adicional”, dijo el alcalde Giménez previamente, antes de que el oficial fuera despedido.

Por su parte la fiscal estatal de Miami Dade Katherine Fernández Rundle dijo en un tweet que había asignado a su equipo de la fiscalía a trabajar en este caso.

“Como muchos en nuestra comunidad, me enfurece cuando hay posibles evidencias y alegaciones que indican un potencial abuso o conducta inapropiada de un oficial de la policía. He hablado sobre este incidente con el director de la policía del condado Miami-Dade y he asignado a mi equipo de la fiscalía a trabajar en este caso”, señaló la fiscal estatal, Katherine Fernández Rundle.

Por su parte, el director de la policía de Miami-Dade tambien ordenó una investigación tras ver estas imágenes.

“Estoy en shock y enojado tras ver el video de la cámara corporal que implica a uno de nuestros oficiales. De inmediato inicié una investigación y ordené que todos los oficiales implicados sean apartados de su cargo. Acciones como estas dañan el esfuerzo que hemos invertido en nuestra comunidad y me aflige por nuestra comunidad y por la mayoría de nuestros oficiales que dedican sus vidas a servir a nuestro condados”, escribió en su cuenta de Twitter.

La joven salió en libertad bajo fianza y ahora enfrenta un cargo de agresión a un oficial de la policial. En cuanto al policía que la golpeó, habrá que esperar los resultados de la investigación interna.