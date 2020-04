¿No recibiste tu pago? El IRS explica por qué no ves el estatus de tu depósito

Miles de residentes de Estados Unidos comenzaron a recibir esta semana la ayuda económica aprobada por el Congreso como alivio por los efectos de la pandemia del coronavirus en el país.

Sin embargo, muchos de los contribuyentes que aplican para recibir el beneficio se han encontrado con varios mensajes confusos en Get My Payment, la página web que habilitó el Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés) para consultar el estado del depósito bancario.

Uno de los mensajes que muchos han obtenido es “Payment Status Not Available” (Estado de pago no disponible), lo que creó confusión y preocupación en muchas personas.

El IRS explicó que en algunos casos, la página web Get My Payment no podrá dar información sobre el estado del pago. Estas son las razones por las que puede recibir este mensaje:

Si una persona no es elegible para obtener el beneficio.

Si la persona no declaró impuestos del año fiscal 2018 o 2019.

Si presentó la declaración de impuestos recientemente o lo hizo a través del sitio a través del sitio Non-Filers. Su estado de pago se actualizará cuando se complete el procesamiento de la declaración.

Si usted es beneficiario del Seguro Social como SSA, del Formulario RRB 1099, SSI o VA, su pago está siendo procesado. Su información aún no está disponible en Get My Payment.

¿Qué pasa si me salen otros mensajes?

Además del Estado de pago no disponible, varios usuarios han reportado distintos mensajes al consultar el estado de su pago, como los siguientes:

"Need more information" o Necesito más información: El IRS explicó que esto significa que usted es elegible para el beneficio, pero la agencia no tiene su información bancaria. Podrá actualizarla directamente desde Get My Payment o si lo prefiere, puede elegir recibir su cheque por correo postal.

"Try Again Later"? o Intente de nuevo más tarde: Este mensaje puede aparecer cuando después de que usted ha proporcionado información personal incorrecta varias veces. Esto hará que se bloqueé su acceso por 24 horas, luego podrá consultar de nuevo el estado del pago.

"Error": Verifique la información antes de proceder. Si sus datos no coinciden con los registros del IRS recibirá un mensaje de "error".

Tenga en cuenta que la plataforma Get My Payment solo se actualiza una vez al día, por lo que no hay necesidad de que revisarla constamente.

El IRS también aclaró que las personas que han declarado sus impuestos del 2018 o 2019 podrá recibir el beneficio, siempre y cuando haga el trámite de declaración primero. Recuerde que la agencia tributaria extendió la declaración de impuestos para 2019 hasta el próximo 15 de julio.

Para más información sobre esta y otras dudas, visite este link del IRS.