La oficina de Michelle Obama dice que la ex primera dama “no se postulará para la presidencia” en 2024

WASHINGTON – El expresidente Barack Obama ha dicho que está de acuerdo con el esfuerzo de reelección del presidente Joe Biden. Pero una pregunta que preocupa a muchos demócratas es qué papel podría desempeñar su popular esposa.

Los demócratas, que miran con nerviosismo hacia noviembre, dicen que quieren que Michelle Obama desempeñe un papel más importante en la campaña. Algunos incluso susurran sobre la posibilidad de que ella pueda reemplazar a un titular políticamente cojo en la candidatura de 2024 este verano, convirtiéndola en una candidata de fantasía para los miembros de ambos partidos, aunque por diferentes razones.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Las Vegas aquí.

Los partidarios del favorito republicano Donald Trump se han obsesionado con la idea de que Obama se lance a reemplazar a Biden en un intento por disminuir la viabilidad política del presidente y avivar la base republicana.

En una declaración a NBC News, la oficina de la ex primera dama trató de frenar la imaginación tanto de la derecha como de la izquierda, dejando en claro que sus planes para 2024 no incluyen postularse para un cargo.

“Como ha expresado varias veces la ex primera dama Michelle Obama a lo largo de los años, no se postulará para la presidencia”, dijo Crystal Carson, directora de comunicaciones de su oficina. "La señora Obama apoya la campaña de reelección del presidente Joe Biden y de la vicepresidenta Kamala Harris”.

Fuentes familiarizadas con las discusiones dicen que tiene la intención de ayudar a la campaña de Biden este otoño, como lo hizo hace cuatro años. Pero al igual que en 2020, es probable que su compromiso sea bastante limitado en comparación con el de su marido, lo que refleja tanto sus otros compromisos como su larga renuencia a volver a entrar en la contienda política a tiempo completo, dijeron las fuentes.

La expectativa de muchos cercanos a Biden es que, dado el poder estelar de la ex primera dama, la campaña de Biden buscará maximizar su papel limitado más adelante en la campaña, cuando más votantes indecisos prestarán atención a la carrera. Un asesor principal de Biden dijo que ha habido conversaciones iniciales con el equipo de Obama sobre compromisos de campaña y señaló que un área obvia de “alineamiento” con ella es su grupo no partidista de registro de votantes, When We All Vote, cuyo objetivo es promover la participación y cerrar la brecha en el registro entre los votantes jóvenes y la gente de color.

“El presidente y Michelle Obama fueron de gran ayuda en la lucha para vencer a Donald Trump y elegir al presidente Biden y a la vicepresidenta Harris por primera vez y estamos agradecidos de contar con su voz y su apoyo en la lucha por el destino de nuestra democracia este noviembre”, dijo el portavoz de la campaña de Biden, Kevin Muñoz, en un comunicado.

LO QUE HA DICHO MICHELLE OBAMA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

Un asistente de Obama señaló su conversación del año pasado con Oprah Winfrey para reflejar su forma de pensar todavía hoy y por qué ella misma probablemente nunca aparecería en una boleta electoral.

"La política es difícil", dijo en el especial de Netflix. “Y la gente que se mete en esto… tiene que quererlo. Tiene que estar en tu alma, porque es muy importante. No está en mi alma”.

En una entrevista de la BBC de 2022, también dijo que “detesta” las preguntas sobre su candidatura a la presidencia.

Pero al menos en un caso, la ex primera dama pareció no querer descartar por completo la idea de ocupar un cargo público.

En medio de especulaciones sobre el posible compañero de fórmula de Biden en el verano de 2020, la presentadora de CNN Alisyn Camerota sugirió en una entrevista con Jill Biden: “¿Quizás la ex primera dama Michelle Obama?”

Jill Biden se rió. “Sabes, me encantaría que Michelle estuviera de acuerdo. Pero yo… ya sabes, creo que ella ya está harta de la política. No sé. Ella es tan buena en todo lo que hace. Eso sería maravilloso”, dijo.

Las personas cercanas a Obama no estaban contentas de que Jill Biden descartara la opción y querían que ella diera una respuesta diferente si le hicieran una pregunta similar en el futuro, según dos personas familiarizadas con el asunto. Un aliado de la ex primera dama llamó a la principal asesora de campaña de Biden, Anita Dunn, y compartió la opinión de que no era la respuesta correcta, dijeron estas personas.

Los nuevos temas de conversación que propuso la oficina de Obama afirmarían que ella sería excelente en cualquier cosa que decidiera hacer y dirían que fue una excelente primera dama y que el equipo de Biden está agradecido por el trabajo que está haciendo en When We All Vote, según el personas familiarizadas con el asunto. Dijeron que la respuesta fue elaborada para que no pareciera que Obama nunca ocuparía un cargo público, lo que los asistentes de la ex primera dama pensaron que Jill Biden hizo en su entrevista en CNN.

"Esto no cierra la puerta", dijo una persona familiarizada con la redacción de la nueva declaración, "y eso fue lo que impulsó a la oficina de Michelle a llamar".

Como primera y segunda damas de la administración Obama, Michelle Obama y Jill Biden forjaron una estrecha colaboración, incluso en su iniciativa conjunta Joining Forces para apoyar a las familias de militares. Se han mantenido amigables, dicen fuentes cercanas a ambas mujeres.

Pasaron un tiempo juntos a solas el mes pasado mientras volaban de regreso a Washington después del funeral de la ex primera dama Rosalynn Carter. Y la semana pasada, Jill Biden también organizó una proyección privada en la Casa Blanca de “Rustin”, una película producida por Higher Ground Productions de los Obama, aunque Michelle no asistió.

Los Biden fueron los anfitriones de la ceremonia.

QUÉ OPINAN DEMÓCRATAS Y REPUBLICANOS

Entre los demócratas, especialmente los donantes demócratas, el nombre de Obama sigue apareciendo entre quienes están preocupados por la débil posición de Joe Biden en las encuestas. Cuando el fiscal especial Robert Hur publicó un informe mordaz cuestionando la fragilidad de Biden, “Michelle Obama” se convirtió en tema de tendencia en X.

Durante meses, los republicanos han advertido y se han deleitado al discutir la perspectiva de una candidatura de Obama.

Jason Miller, asesor principal de la campaña de Trump, dijo que ella aparece en las conversaciones con el expresidente.

“Todo el mundo ve lo que está pasando con Joe Biden, pero sólo unos pocos demócratas lo dirán en voz alta”, dijo Miller. “Detrás de escena, los demócratas de todo el país están pidiendo que se reemplace a Joe Biden y, por supuesto, se le pedirá su opinión al presidente Trump”.

El excandidato republicano Vivek Ramaswamy planteó la noción de una candidatura presidencial de Obama no menos de 20 veces durante sus apariciones en las primarias, argumentando que si ganaba la nominación, “no hay manera de que dejen postularse a Biden”.

“Va a ser un nuevo títere, Gavin Newsom, Michelle Obama, lo que sea”, dijo Ramaswamy.

En la Conferencia de Acción Política Conservadora del mes pasado, se dedicó todo un panel de discusión a la posibilidad de que ella fuera “lanzada en paracaídas” como candidata demócrata en la convención en su ciudad natal, Chicago.

​La Convención Nacional Demócrata de 2020 fue uno de los momentos clave de Obama en una campaña en la que desempeñó un papel específico para el excompañero de fórmula de su marido en la fase final de la carrera. Pronunció el discurso de clausura la primera noche de la convención, llamando a Biden un “hombre profundamente decente” y un “excelente vicepresidente” con la empatía necesaria para guiar a la nación hacia adelante.

Un mes antes de las elecciones, publicó un discurso aún más largo que la campaña llamó su “argumento final”, en el que, en términos muy personales, criticó a Trump por involucrarse en “racismo, miedo y división” que amenazaba con “destruir esta nación”.

“Ya no podemos fingir que no sabemos exactamente quién y qué representa este presidente. Busquen en sus corazones y en su conciencia, y luego voten por Joe Biden como si sus vidas dependieran de ello”, dijo.

Pero ella nunca se mostró en la campaña electoral, como lo hizo su esposo en una serie de apariciones de campaña en solitario, así como en eventos conjuntos con Biden en Michigan el fin de semana anterior al día de las elecciones.

En ese momento, sus asesores mencionaron su papel al frente de When We All Vote, un grupo que ahora dice que se está “preparando para nuestro ciclo electoral más grande hasta la fecha en 2024”.

Aun así, nada de lo que ha hecho o dicho ha detenido la especulación o la fantasía sobre una candidatura para 2024.

Después de haber votado por “no comprometidos” en las primarias demócratas de Michigan de la semana pasada, se le preguntó a Carol Reynoso a quién podría escribir si pudiera seleccionar un candidato alternativo.

“Michelle Obama sería fenomenal. Pero ella es demasiado inteligente para hacer esto”, dijo.

Este artículo fue publicado en exclusiva por NBC News.