La Gran Manzana reabre: NYC revive tras 100 días de pandemia

Lo que debes saber Se esperaba que cientos de miles regresaran a trabajar el lunes cuando la ciudad de Nueva York ingresara a la Fase I de su tan esperada reapertura; el distanciamiento, las máscaras y otras precauciones serán parte de la norma en el futuro

En Nueva Jersey, el gobernador Phil Murphy dice que las piscinas de clubes municipales y privados pueden reabrir el lunes 22 de junio; se espera una guía completa esta semana

El progreso ha tenido un precio insoportable. Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut han superado las 40,000 muertes confirmadas de COVID, mientras que la cifra nacional ha superado las 110,000

NUEVA YORK - Exactamente 100 días después de su primer caso reportado de COVID-19, la ciudad de Nueva York finaliza el cierre causado por el virus durante un mes y busca pasar la página de uno de los capítulos más sombríos en la historia de los cinco condados y Estados Unidos.

Se espera que entre 200,000 y 400,000 personas regresen a trabajar cuando la Ciudad de Nueva York ingrese a la Fase I, reabriendo decenas de miles de empleos en manufactura y construcción, las mismas industrias que ha tenido que aprovechar de manera limitada para sobrevivir en medio de una pandemia que ha provocado estragos en sus suministros y su espíritu.

"Es el día en que comenzamos a liberarnos de esta enfermedad, el día en que comenzamos nuestro reinicio en esta ciudad", dijo el alcalde Bill de Blasio el lunes desde el Brooklyn Navy Yard, que se convirtió en un fabricante en tiempo de guerra de máscaras quirúrgicas, batas y otros equipo en la cima de la crisis. "Todos los neoyorquinos deberían estar orgullosos. Nos han traído a este día. Es un día para celebrar".

También es importante recordar qué y a quién se necesitó para llegar aquí. El momento de triunfo del lunes para el antiguo epicentro de la pandemia mundial COVID-19 ha tenido un costo extremo.

En menos de tres meses, la ciudad de Nueva York ha perdido al menos 15,900 personas a causa de un virus del que nadie había oído hablar esta vez el año pasado. La cifra real podría ser tan alta como 21,000, impulsada en parte por personas que murieron antes de que supieran cómo obtener ayuda. Los familiares han tenido que ver a sus seres queridos irse de este mundo a través de un lente virtual mientras extraños cansados ​​de la batalla en la primera línea de la pandemia hacen una pausa para sostener sus manos.

Hoy, las muertes diarias por COVID en Nueva York son de dos dígitos, una nota impresionante del progreso de un período de una semana en abril, donde casi 800 morían cada día. Se han perdido decenas de millones de empleos junto con las decenas de miles de vidas; el verdadero costo de COVID-19 en la psique estadounidense puede ser incalculable para siempre.

Quedan muchas preguntas: ¿cuántas están realmente enfermas? ¿Será seguro para los niños ir a la escuela en el otoño? ¿El virus tendrá una segunda ola? ¿Podría ser tan devastador como el que se estrelló en el sistema de salud a principios de este año?

En medio de las incógnitas, la ciudad de Nueva York busca restaurar al menos parte de la personalidad que lo convierte en uno de los lugares más vibrantes del mundo. Al mismo tiempo, busca reformar esa personalidad en medio de una inequidad racial institucionalizada que ha contribuido tanto a tasas más altas de mortalidad por virus en comunidades negras y latinas como a tasas más altas de mortalidad de hombres negros a manos de la policía.

Mucho no puede cambiar de la noche a la mañana, incluso cuando la ciudad de Nueva York comienza a aliviar las restricciones que han cerrado la vida tal como la conocíamos desde mediados de marzo. Muchos de los que volvieron a trabajar el lunes regresan a un sistema de tránsito que enfrenta desafíos de salud pública sin precedentes y una pérdida histórica de ingresos.

Los viajeros encuentran los horarios del metro durante el día de regreso al lunes habitual, con letreros que muestran a las personas qué tan lejos están parados, o intentan, en las plataformas. Los paros de 1 a.m. a 5 a.m. que comenzaron a principios de mayo continúan para que los trenes puedan desinfectarse. La mayoría de los trenes parecían bastante vacíos para su primer viaje de "hora pico", ya que muchos neoyorquinos adoptan un enfoque de observar y esperar a las etapas iniciales de reapertura.

El gobernador Andrew Cuomo fue visto más tarde viajando en metro a su reunión diaria COVID en Manhattan, con una máscara quirúrgica azul cubriéndole la nariz y la boca mientras permanecía sin guantes sosteniendo un poste en el vagón. De Blasio dijo que se sentiría seguro haciendo lo mismo, pero reconoció que algunos neoyorquinos pueden estar ansiosos.

NYC is open. Gov Cuomo chatting with New Yorkers on the subway. Ridership at the moment is light but we are reassuring that it’s safe. pic.twitter.com/nF6sGht64T — Dani Lever (@Dani_Lever) June 8, 2020

Para expandir las opciones de transporte, De Blasio anunció el lunes que la ciudad implementará 20 nuevas millas totales de vías y líneas de autobuses que atenderán a casi 750,000 pasajeros diariamente entre junio y octubre. La primera ruta llega a Main Street en Queens a finales de este mes. El ferry de Staten Island también aumentó el servicio para la Fase 1, ofreciendo servicio cada 20 minutos durante las horas pico y cada 30 minutos fuera de los horarios pico de viaje. Los marcadores de distanciamiento físico serán evidentes, las máscaras estarán disponibles. Los pasajeros verán nuevas calcomanías similares en los trenes Metro-North, que exigen el uso de cubiertas faciales entre las medidas para reducir el riesgo de exposición.

La construcción, la fabricación, los mayoristas y los minoristas anteriormente "no esenciales" reanudan el trabajo a partir del lunes, con restricciones. Los minoristas vuelven a abrir para su entrega y recogida, aunque los clientes aún no pueden ingresar dentro. La última restricción se aliviará cuando la ciudad de Nueva York ingrese a la Fase II, que el alcalde Bill de Blasio dice que podría suceder a principios de julio. Gran parte del resto del estado ya ha dado el siguiente paso, y se espera que las regiones de Long Island y Mid-Hudson lo hagan esta semana. Él ya ha presentado un plan de comidas al aire libre para ayudar a los restaurantes a prepararse para el siguiente paso.

"Esta no es una reapertura imprudente", dijo Cuomo el lunes cuando declaró que la ciudad era elegible para reanudar la cirugía electiva y la atención ambulatoria. "Esto sigue las pautas. También vigilaremos especialmente la ciudad de Nueva York. Si observa algún aumento en la tasa de infección, reaccione de inmediato. Mírelo literalmente todos los días y calibre lo que está haciendo. Hay que mantenerse siendo inteligente ".

Es demasiado pronto para saber si las protestas en toda la ciudad por la muerte de George Floyd, que ahora entra en una segunda semana, han contribuido a un aumento en los casos de COVID. Cuomo una vez más instó a cualquiera de los asistentes a aprovechar uno de los casi 250 sitios de prueba gratuitos en los cinco condados.

El lunes marca un punto de inflexión para la ciudad de Nueva York, que enfrenta preguntas complejas que van desde cómo recuperar miles de millones en pérdidas económicas hasta cómo restaurar la confianza pública en la policía y en la vida cotidiana. Ambos requieren pasos incrementales hacia la recuperación y un compromiso a largo plazo para el cambio.

La ciudad de Nueva York ha tenido que demostrar su valía antes, después de su declive de población y crisis fiscal en la década de 1970, después de su pico de delincuencia de los años 80 y 90, después del 11 de septiembre.

"Felicitaciones. Estamos de regreso. Pasamos de la peor situación de la nación, francamente una de las peores situaciones del mundo, a no solo aplanar la curva sino a doblarla", dijo. "Cien días después, continuamos nuestro declive. El resto del país todavía está en alza. ¿Qué tan notable es eso?"

While a marked improvement, it's still a far cry from life as usual. Native New Yorkers have grown more accustomed to isolation as the norm in recent months than the sights and sounds of urban life that have long made home "home."

Sam Solomon, a 22-year-old with a health-related job, finds it strange that she'll have to adjust to the same dense crowds that she once found as normal as waking up in the morning.

"I don't know if it'll ever be the same," she said.

"No puedes mantenernos abajo", dice Carlo Scissura, presidente del Congreso de la Construcción de Nueva York, un grupo de la industria de la construcción. "Podemos bajar un poco, pero volvemos a subir".

Para los neoyorquinos nativos, acostumbrados a las vistas y los sonidos de la vida urbana, el aislamiento se ha convertido en la norma. A Sam Solomon, de 22 años y con un trabajo relacionado con la salud, le resulta extraño que tenga que adaptarse a las mismas multitudes densas que una vez encontró tan normales como despertarse por la mañana.

"No sé si alguna vez será lo mismo", dijo.

Durante meses, el gobernador Andrew Cuomo ha dicho que no quiere que Nueva York vuelva a abrir lo mismo. Quiere reconstruirlo mejor, expandiendo el acceso a la atención médica y la educación a través de tecnologías innovadoras, acelerando proyectos de infraestructura atrasados, desarrollando reservas de recursos críticos y coaliciones regionales con una fuerza colectiva mucho más poderosa que cualquier otro estado.

Nueva Jersey y Connecticut son parte de esa nueva coalición del noreste de siete estados, y ambos han experimentado sus propios desafíos únicos en relación con el coronavirus. Nueva Jersey y Connecticut continúan viendo algunas de las tasas más altas de nuevas muertes y nuevas hospitalizaciones por cada 100,000 residentes en Estados Unidos. Ambos se encuentran en diversas etapas de sus procesos de reapertura.

Se espera que el Estado Jardín ingrese a la Etapa 2, abriendo salones de belleza, tiendas minoristas en persona y cenas al aire libre, en una semana, mientras Connecticut busca dar su próximo gran paso adelante justo antes del Día del Padre. El gobernador Phil Murphy, mientras tanto, espera tener un anuncio sobre la reapertura de las piscinas el lunes.

Para encontrar un sitio donde se pueda realizar una prueba de COVID-19 haz clic aquí.