Muere famoso productor musical que fue condenado por asesinar a actriz en California

LOS ÁNGELES - Phil Spector, el excéntrico y revolucionario productor musical que transformó la música rock con su método "Wall of Sound" y que luego fue condenado por asesinato, falleció a los 81 años.

Los funcionarios de Prisiones del estado de California dijeron que murió el sábado por causas naturales en un hospital.

Spector fue condenado por asesinar a la actriz Lana Clarkson en 2003 en su mansión tipo castillo en las afueras de Los Ángeles. Después de un juicio en 2009, fue sentenciado a 19 años a cadena perpetua.

Si bien la mayoría de las fuentes dan la fecha de nacimiento de Spector como 1940, figuraba como 1939 en los documentos judiciales posteriores a su arresto. Posteriormente, su abogado confirmó esa fecha a The Associated Press.

Clarkson, protagonista de "Barbarian Queen" y otras películas, fue encontrada muerta a tiros en el vestíbulo de la mansión de Spector en las colinas que dominan Alhambra, una modesta ciudad suburbana en las afueras de Los Ángeles.

Hasta la muerte de la actriz, que Spector sostuvo que fue un "suicidio accidental", pocos residentes sabían que la mansión pertenecía al solitario productor, que pasó los años que le quedaban en un hospital de la prisión al este de Stockton.

Samuel Little, el peor asesino en serie de Estados Unidos con casi 60 víctimas confirmadas, ha muerto. Tenía 80 años.

Décadas antes, Spector había sido aclamado como un visionario por canalizar la ambición wagneriana en la canción de tres minutos, creando el "Muro de sonido" que fusionaba armonías vocales enérgicas con lujosos arreglos orquestales para producir monumentos pop como "Da Doo Ron Ron", "Be My Baby" y "He's a Rebel".

Fue el raro artista consciente de sí mismo en los primeros años del rock y cultivó una imagen de misterio y poder con sus sombras oscuras y expresión impasible.

Tom Wolfe lo declaró el "primer magnate de los adolescentes". Bruce Springsteen y Brian Wilson replicaron abiertamente sus grandiosas técnicas de grabación y su gran romanticismo, y John Lennon lo llamó "el mayor productor de discos de todos los tiempos".

Enviaba cartas codificadas a las autoridades y diarios en San Francisco.

SPECTOR Y LOS BEATLES

En 1969, Spector fue llamado para rescatar el álbum "Let It Be" de los Beatles, una producción problemática de "regreso a lo básico" marcada por la disensión dentro de la banda.

Aunque Lennon elogió el trabajo de Spector, su compañero de banda Paul McCartney se enfureció, especialmente cuando Spector agregó cuerdas y un coro a "The Long and Winding Road" de McCartney. Años más tarde, McCartney supervisaría una nueva edición de "Let it Be", eliminando las contribuciones de Spector.

Un documental sobre la realización del álbum "Imagine" de Lennon en 1971 mostró al ex Beatle claramente a cargo, presionando a Spector en una voz de respaldo, una línea que ninguno de los primeros artistas de Spector se habría atrevido a cruzar.

Spector trabajó en el aclamado álbum triple post-Beatles de George Harrison, "All Things Must Pass", coprodujo "Imagine" de Lennon y el menos exitoso "Some Time in New York City", que incluía la imagen de Spector sobre una leyenda que decía: "Conocerlo es amarlo".