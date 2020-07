Policía: conductor intenta esquivar perro y atropella a madre con niñas gemelas

La comunidad de Taylorsville intenta entender un trágico accidente que dejó a una niña de 2 años sin vida y a su hermana gemela y su madre luchando por su en un hospital de Salt Lake City.

De acuerdo con las autoridades, la madre caminaba en la acera con las gemelas en una carriola cerca de 5095 South y 3200 West cuando un perro se atravesó en la carretera, haciendo que dos conductores que manejaban por el lugar perdieran el control de sus vehículos y chocaran.

Durante el impacto, uno de los autos atropelló a la madre y sus hijas. Una de las gemelas falleció en el lugar. El incidente ocurrió aproximadamente a las 3:00 p.m.

Melody Gray, vocera de la Policía Unificada, describió como "horrible". Gray detalló a Telemundo Utah que uno de los vehículos había frenado de golpe para evitar chocar con el perro, con lo que un auto que iba atrás lo chocó. Esto hizo que el primer coche girara y se dirigiera a la acera.

Testigos reaccionaron rápido para socorrer a las víctimas.

Vecinos aseguraron que los vehículos circulan a alta velocidad por el área y temen que una tragedia similar se vuelva a repetir.

"Esto es muy triste, porque mucha gente pasa por aquí muy rápido, no les importa si hay o no hay niños", dijo María, residente de Taylorsville. "Uno quiere tanto a sus nietos, si algo me les pasa me muero".

María lleva más de 15 años viviendo en la cuadra 3200 oeste y ha sido testigo de cómo conductores irresponsable ponen en riesgo a residentes y transeúntes del área.