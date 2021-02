Los presos en una cárcel de St. Louis incendiaron, provocaron inundaciones, rompieron ventanas del cuarto piso y arrojaron varios objetos este sábado en el más reciente disturbio por preocupaciones sobre la pandemia del coronavirus y restricciones como límite de visitas y procedimientos judiciales estancados, dijeron los funcionarios.

Docenas de agentes de la ley trabajaron durante horas antes de controlar los disturbios en el Centro de Justicia de la ciudad de St. Louis poco antes de las 10 a.m., dijo un portavoz de la alcaldesa Lyda Krewson, Jacob Long.

Cerca de 115 reclusos estuvieron involucrados, dijo Long, quien describió al grupo como "extremadamente violento y no obediente" en una entrevista con The Associated Press.

Un oficial de correccionales fue atacado y tratado en un hospital por sus heridas antes de ser dado de alta, dijo Long. Ningún detenido resultó herido, dijo.

El video publicado en las redes sociales por transeúntes mostraba a los presos parados cerca de tres ventanas en el cuarto piso que habían sido destrozadas. Algunos llevaban carteles o artículos arrojados, algunos en llamas, a la acera. Los bomberos utilizaron una manguera para apagar los incendios.

Long no tenía una estimación del costo del daño, pero lo describió como "bastante extenso".

“Hay algunas marcas de incendios en el frente del edificio. Destruyeron el interior de su piso y arrojaron todo tipo de cosas afuera… inundaron los pisos, obstruyeron los inodoros, los desagües, por lo que hay daños por agua”, dijo Long.

Long dijo que 65 presos fueron trasladados de la cárcel del centro a la Institución de Seguridad Media de St. Louis. También dijo que la policía ha hablado con la oficina del fiscal y que existe la posibilidad de que algunos de los involucrados puedan enfrentar cargos adicionales.

A fines de diciembre y principios de enero, decenas de reclusos fueron trasladados del Centro de Justicia de la ciudad de St. Louis después de dos disturbios separados. Las autoridades han dicho que los reclusos estaban molestos por las condiciones en la cárcel en medio de la pandemia.

Aunque no hubo casos confirmados de COVID-19 entre las 633 personas encarceladas en el Centro de Justicia de St. Louis hasta el viernes, las tensiones han estado latentes.

"Me imagino que están bajo la misma cantidad de estrés debido a las restricciones de COVID que el resto de nosotros", dijo Long. “Los tribunales no han visto casos en el 22º Circuito Judicial. Se han restringido sus visitas familiares. Pero también se están portando mal y esa es la situación actual ”.