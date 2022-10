CNBC: Paga $1,100 al mes para alquilar un apartamento del tamaño de un estacionamiento promedio

En 2020, Alex Verhaeg se mudó a un apartamento de 95 pies cuadrados en el East Village de Manhattan. Pagaba $1,000 al mes.

"La gente puede llamar a este lugar solo una habitación o un armario, pero para mí es mi hogar", dijo Verhaeg a CNBC Make It.

El peluquero, mensajero en bicicleta y creador de contenido de 23 años encontró el apartamento en Zillow y solo pudo ver el espacio en fotos antes de mudarse.

"Fue un poco impactante cuando vi lo pequeño que era, pero realmente quería intentar vivir en esta área", dijo. "Cualquier espacio se puede convertir en un hogar, sin importar cuán grande o pequeño sea ese espacio. Solo tienes que ponerle un poco de amor".

La mamá de Verhaeg firmó conjuntamente su contrato de arrendamiento y los costos iniciales de su mudanza fueron de $2,000: $1,000 para el alquiler del primer mes y $1,000 para el depósito de seguridad.

Desde entonces, su renta ha aumentado a $1,100 por mes.

El pequeño apartamento de Verhaeg no tiene baño. En cambio, el edificio de cinco pisos tiene residentes que comparten los tres baños y las dos duchas que se encuentran en cada piso.

"Vivir aquí puede sentirse como si estuvieras en los dormitorios de la universidad debido a las comodidades compartidas", dijo. "A veces verás a tus vecinos con una toalla o una bata de baño. Simplemente te acostumbras".

Además de no tener baño, el apartamento también carece de una cocina tradicional. Verhaeg tiene una estufa eléctrica que se encuentra encima de un tocador que usa para almacenar alimentos.

El apartamento tiene un lavabo en la esquina con un botiquín, al que Verhaeg se refiere como su área de baño.

También tiene un armario y un pequeño espacio en el desván donde guarda su ropa y su kit de herramientas de peluquería.

"El principal beneficio de vivir en un espacio tan pequeño es que te hace apreciar tus cosas y ser minimalista", dijo. "Realmente no puedes simplemente salir y comprar cosas al azar porque no tienes espacio para almacenarlas".

Verhaeg vive en el apartamento de East Village desde hace dos años. Le dijo a CNBC Make It que a principios de este año, cuando su renta subió $100, no le importó el aumento porque no paga ningún servicio.

Agregó que aunque planea quedarse en el apartamento de 95 pies cuadrados por un tercer año, probablemente será el último.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Celia Fernandez para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.