McDonald’s estrena su primer restaurante “on the go” en Texas

Texas - La empresa McDonald's estrenó su primer restaurante con el concepto "on the go" en Texas este jueves.

El restaurante está localizado en la ciudad de Fort Worth en el 8540 West Freeway.

La empresa informó que este concepto es para los clientes que están de prisa y hacen su recogido. Los clientes pueden realizar su orden con tiempo a través del app y recogerlo en su servi-carro. También recogido por empresas de mensajería.

Además podrán realizar su orden a través del servi carro de forma normal y puede entrar a la mini tienda para hacer su orden en la pantalla virtual.

