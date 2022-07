“Estoy perdiendo $130,000 y no tengo un bebé”: pareja denuncia a agencia de maternidad subrogada

SAN DIEGO - El camino para ser padre de familia es diferente para muchos, pero casi siempre está lleno de amor. Pero para una pareja en San Diego dicen que una agencia de gestación subrogada les quitó ese deseo de amor y alegría, y a su vez perdieron miles de dólares. Nuestra estación hermana NBC 7 investigó cómo una agencia con base en San Diego y con nexos en México es ahora el blanco de una investigación del FBI.

“Estoy perdiendo alrededor de $130,000 y no tengo un bebé”, dijo Michael Bravo, residente de La Jolla.

“Quiero decir, esto es maldad en otro nivel”, dijo.

La empresa de subrogación, que se conoce con los nombres My Donor Cycle y Surrogacy Beyond Borders, es propiedad de una mujer llamada Lillian Frost, según su sitio web y documentos legales.

"Parecía una persona muy bien informada", dijo Bravo. “Ella tenía conocimiento de los programas de subrogación, cómo funciona la subrogación, FIV y sentimos que ella era la adecuada”.

Bravo y su pareja firmaron un contrato con Frost en septiembre de 2019. Bravo dijo que estaba convencido por la afirmación de Frost de una década de experiencia en el campo, y por la afirmación de Frost de que ella misma fue donante alguna vez, lo cual repite en el sitio web My Donor Cycle. Dijo que también lo convenció el hecho de que Frost le garantizó que seguiría intentándolo hasta que la pareja tuviera a su bebé.

El contrato requería que Bravo transfiriera un depósito de $30,000 para ponerlo en depósito en garantía. Bravo le mostró a NBC7 una copia de lo que firmaron.

“Compré dos programas por $145,000, en los cuales al principio tuve que transferirle $30,000”, dijo Bravo. “Y luego tuve que transferirle $55,000”.

Bravo y su pareja dijeron que luego comenzaron a viajar a México, donde Surrogacy Beyond Borders tenía tres clínicas. La pareja dijo que Diana Aguilar los recibió en Guadalajara. Dijo que actuó como coordinadora de ciclo en lo que describió como visitas para entregar muestras biológicas.

Lo que comenzó como emoción se convirtió en frustración.

LA ESPERA CONTINÚA Y NO HAY BEBÉ

Bravo dijo que comenzó a sospechar cuando el dinero que depositó en la cuenta de depósito en garantía comenzó a desaparecer al principio del proceso.

"Fue una montaña rusa, porque muchas cosas no se sentían bien: el hecho de que tan pronto como le enviamos el dinero antes de que vencieran las facturas médicas o se confirmara cualquier madre sustituta, se allanó el depósito en garantía", dijo Bravo. “Seguía diciendo que necesitaba más dinero. Ella [quería] más dinero. Y no podía entender por qué no tenía más dinero.”

Durante un año, dijo Bravo, la clínica de Frost tomó su dinero y le dijeron que estaban intentando embarazos y que estaban haciendo transferencias de embriones.

Después de meses en los que Bravo envió dinero sin tener actualizaciones, dijo que se enfrentó a Frost a través de un mensaje de texto.

“Por favor, no quiero quedar atrapado en un esquema Ponzi”, decía un mensaje de texto compartido con NBC7. “Por favor, dígame que esto no es un esquema Ponzi”.

Bravo nos mostró la respuesta de texto de Frost: “Espero que todavía puedas confiar en mí. He estado en el negocio durante más años que la mayoría de las agencias y nunca he tenido problemas con la gestión de fondos o con la falta de finalización de los ciclos”.

Bravo dijo que Frost proporcionó varias excusas acerca de por qué el proceso seguía retrasándose. En una serie de mensajes de WhatsApp, la lista de excusas incluía afirmaciones de que alguien le echó ácido a su bebida, que le dio un virus estomacal y otras razones por las que no estaba disponible.

Bravo dijo que comenzó a desesperarse por tener un hijo. “Te sientes tan solo y violado cuando crees que eres la única persona”, dijo Bravo.

DEMANDA CONTRA SURROGACY BEYOND BORDERS

Pero Bravo y su pareja no estaban solos. Otra pareja de San Diego, Gabrielle y Matthew Ackerman, presentó una demanda contra Frost y su empresa Surrogacy Beyond Borders en 2020.

En la demanda de los Ackerman, alegan que la empresa incumplió su contrato al no proporcionar a las madres sustitutas una atención médica adecuada, que Frost y Surrogacy Beyond Borders no contabilizaron el dinero gastado de su cuenta de depósito en garantía y que la empresa afirmó, incorrectamente, que la subrogación era legal en las partes de México donde estaban haciendo negocios.

Los Ackerman están pidiendo a la corte que les otorgue más de $80,000 en daños y honorarios de abogados. El caso está programado para comenzar el 16 de septiembre.

El FBI confirmó que ahora está investigando a Lillian Frost y sus diversas empresas. La oficina dijo que no podían comentar más, debido a su investigación en curso. Bravo también presentó una denuncia ante la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de San Diego.

Ni Frost ni sus empresas han sido acusadas de ningún delito.



NBC 7 se comunicó con Frost y su abogado, pero no obtuvo una respuesta. Algunas veces, sin embargo, quería ayudar a las parejas, pero encontró que el negocio era demasiado desafiante, especialmente durante las restricciones de viaje por la pandemia.

EXPERTOS RECOMIENDAN CONTRATAR UN ABOGADO ANTES DE COMENZAR CON LA GESTACIÓN SUBROGADA

Los expertos en subrogación recomiendan que las familias que elijan pasar por este proceso contraten a un abogado experto. Y hay un montón de familias que están buscando.

La Dra. Helen Paige Anglin, endocrinóloga reproductiva y especialista en infertilidad de Kaiser Permanente, dijo que una de cada ocho parejas experimentará infertilidad.

La Dra. Anglin dijo que la Sociedad de Tecnología de Reproducción Asistida ofrece una base de datos pública de resultados y tasas de éxito de Centros de FIV.

“Es una base de datos clínica donde realmente cualquier centro de FIV que sea legítimo y que esté practicando según las pautas clínicas y de laboratorio actualizadas informará todos sus resultados de FIV”, dijo.

La Dra. Anglin también recomienda acudir a un médico que pueda recomendar agencias con las que ha trabajado, así como abogados para representar tanto a la paciente como a la gestante.

Bravo dijo que aprendió de sus errores y que él y su pareja ahora usan una agencia de subrogación de renombre.



“Te ves a ti mismo con el cuarto del bebé y el carruaje y la familia y tienes tanto amor”, dijo Bravo. "Para que todo sea explotado y para que una persona lo utilice y tome tu dinero, me hizo pensar si realmente quería esto".