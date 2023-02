Joven se debate entre la vida y la muerte tras accidente; su madre suplica por visa humanitaria

MIAMI, Florida - Una mujer colombiana suplica para venir a Estados Unidos con una visa humanitaria para ayudar a su hija hospitalizada tras un accidente que la dejó gravemente herida.

Paula Andrea Durán dijo que tenía “angustia y desespero que tengo por reunirme con mi hija lo más pronto posible”.

Su hija de 21 años se debate entre la vida y la muerte en el hospital desde que el pasado jueves fuera atropellada cuando iba en una scooter.

“Los médicos me dicen que el caso de mi hija es muy terrible y no hay nada que hacer, mientras yo llegue no la van a reanimar, por las heridas que tienen sus pulmones”, agregó la mujer.

A sus 21 años, Helen Pachon tiene sus dos piernas fracturadas, lesiones en sus dos pulmones y tres costillas rotas.

En febrero, se cumple un año que llegó a Estados Unidos para ayudar a su madre y dos hermanos en Colombia. “Muy valiente, ella emigró, se fue por la frontera de México, le tocó cosas duras y estaba trabajando en una empresa empacadora”.

Con su trabajo, pudo enviarles regalos esta Navidad mientras que en EEUU no tiene familia y ahora en el hospital la acompañan dos amigas.

Yessica, amiga de Helen Pachon, dijo que “el trauma es tan severo que los neurólogos dicen que no va a tener opciones de vida, por eso es la urgencia que tenemos, porque su mamá llegue”.

William Rene Salamanca Ramírez, cónsul de Colombia en Miami, explicó que deben esperar que “Estados Unidos le conceda la visa a la mamá de Helen y nosotros respetamos esa decisión”.

El hospital le dio una carta a la madre para que la presente ante la embajada de Estados Unidos en Bogotá abogando que ella necesita llegar lo antes posible.