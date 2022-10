Abandona un departamento de “horror” y se muda con sus cuatro hijos a su auto

SAN DIEGO- El no poder encontrar un lugar para rentar obliga a personas a hacer lo inimaginable como una madre que junto a sus cuatro hijos, llevan viviendo casi un año en su auto.

Karina Amaya, quien vive en su auto con sus cuatro hijos, hace uso de estacionamientos seguros como uno ubicado en Serra Mesa. Ella dijo que por más que intenta, no logra encontrar un techo digno para ella y su familia.

“Yo la mayoría de las noches estoy levantada la verdad, no duermo bien”, dijo la madre de familia. “Cómo tengo cuatro niños, nadie me quiere rentar, me dicen tienes demasiados niños no calificas”.

Ella y sus cuatro hijos de 8, 4, 3, y 1 año, usan los asientos de su auto como cama, comedor, y área de juegos. Y en su cajuela, ella tiene lo que pudo salvar tras haber tenido que abandonar su apartamento en la cuadra 3375 de 50th Street en City Heights del cual dijo que tuvo que huir.

“Estaba infestado de ratas el apartamento”, señaló la madre. “El niño recién nacido. Le dije al dueño y no le importó, no quiso arreglar nada”.

Se trata del mismo dueño del apartamento en donde habita María Lucila, y que se inundó tras reventarse el drenaje en el departamento de Amaya que estaba en el piso de arriba.

Afirma que las aguas negras salían por el techo y las paredes, haciendo insoportable el olor en el apartamento.

“Dije como voy a vivir con el niño aquí recién nacido y me fui”, señaló Amaya.

Ella no se imaginó que al subirse a su auto en busca de otro hogar, estaría seis meses después sin encontrarlo.

“Quien va hacer $6,000 para un apartamento”, señaló.

Amaya, quien hace poco más de un año, dijo que aún se sentía dichosa de poder proveer un techo a su hijos con su suelo de $2,000 como oficial de seguridad, pero que ahora se encuentra en la categoría de bajos recursos extremos, según el concilio de la ciudad de San Diego y supervisores del condado, trabajadores cuyo sueldo es imposible pague la renta de una sola recámara.

“Si quieres alquilar una casa de 3 recámaras el mínimo son $3,000, entonces tendrían que ganar $9,000 ¿ y quien tiene ese dinero?”, señaló Allison Snow, directora de clínicas de derechos de los inquilinos de USD.

Amaya, una madre soltera, quien ve el amanecer y atardecer desde del asiento de su auto, en donde pasa horas jugando con su niño al no tener a donde ir, dijo que no se arrepiente de haber abandonado su hogar, lo que le duele es la injusticia de la que fue víctima a pesar de pagar su renta.

“Quisiera que el dueño hubiera sido una mejor persona y hubiera arreglado el apartamento en vez de forzarme a que me fuera”, dijo Amaya.

La esperanza de Amaya es que algún arrendador se apiade de ella y sus cuatro hijos, y le alquile algún lugar. Una situación que ella aseguró era muy común en estacionamientos seguros en el condado.

TELEMUNDO 20 se comunicó con el abogado del dueño de los apartamentos contra quien Amaya interpuso una queja en la corte, sin embargo, al momento no hemos recibido respuesta.