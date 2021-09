Brutal golpiza en una escuela: patean, dan puñetazos y arrastran por el cabello a una menor

CALIFORNIA - Dos estudiantes de una preparatoria de Los Ángeles enfrentan cargos por delitos graves tras protagonizar una golpiza contra una compañera que sufrió graves heridas y que tuvo que ser hospitalizada. La agresión quedó captada en video.

La policía escolar dice que no está claro qué provocó la pelea, pero confirmaron que se trató de una de las peores disputas que hayan visto entre estudiantes.

El perturbador video muestra a un grupo de estudiantes reunidos en el vestuario de niñas en la Escuela de Justicia Social del Complejo de Aprendizaje Miguel Contreras. Dos adolescentes de secundaria con sudaderas rojas y amarillas se empujan al suelo, momento en el que una tercera estudiante vestida de negro se une a la pelea.

A medida que continúa el video, dos de ellas comienzan a pisotear a la estudiante, a propinarle puñetazos y a arrastrarla del cabello mientras la víctima permanece indefensa y en el suelo.

Otros estudiantes rodean a las chicas que pelean en el video, algunos grabando el incidente, sin intervenir.

El incidente ocurrió el lunes, a las 11 a.m. y la menor fue trasladada al hospital por sus heridas.

La policía escolar dice que el tutor de la víctima se presentó el martes por la mañana en la escuela, molesto porque las dos niñas involucradas en la pelea no fueron suspendidas o reprendidas después del incidente, sino que asistieron a clases el lunes y martes.

Las niñas fueron arrestadas en la escuela con problemas mínimos el martes.

Según él, las dos menores que golpearon a la víctima enfrentan cargos de agresión por delitos graves.

María Lourdes González, madre de una estudiante de la preparatoria, dijo que es triste que pudiera haber sido uno de sus hijos y que nadie estuviera ayudando a la niña o recibiendo ayuda.

"Eso me preocupa, porque creo que todos nosotros, como seres humanos, no podemos permitir que eso suceda", dijo el sargento Rudy Pérez de la Policía Escolar de Los Ángeles.

"Creo que esto fue un poco más allá de una pelea típica, y eso es lo que hizo que fuera difícil ver el video de la joven herida", dijo Pérez.

Frances Báez, superintendente central del distrito local, emitió un comunicado sobre el incidente.

"Quiero asegurarles a las familias que en el Distrito Unificado de Los Ángeles nunca se tolera ningún tipo de comportamiento violento", dijo. "La seguridad de nuestros estudiantes sigue siendo nuestra principal prioridad y, nuevamente, cualquier tipo de violencia simplemente no será tolerada en nuestros campus".

Tanya Ortiz Franklin, miembro de la junta del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, dice que el distrito se alejó de las suspensiones genéricas para la mayoría de las malas conductas escolares. Ahora fomentan un enfoque restaurativo, en el que investigan y hablan con todas las partes y les preguntan qué creen que se debe hacer para que rindan cuentas.

Debido a que las tres niñas son menores de edad, no se divulga mucho sobre sus identidades o edades.

