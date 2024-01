Salió a buscar trabajo, pero nunca volvió: buscan a hispano que desapareció en EEUU

Una familia salvadoreña dice estar viviendo una pesadilla después de que uno de los suyos saliera hace días de la casa de su hermana para buscar trabajo y desapareció sin dejar rastro.

Se trata de José Saúl Vigil Mejía de 35 años, y según su familia fue visto por última vez en Manassas el 10 de enero.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Las Vegas aquí.

Aseguran que es la primera vez que no saben del paradero del salvadoreño, y temen que su vida esté en riesgo. Agregaron que Vigil Mejía supuestamente no tiene enemigos y que confirmaron que no se encuentra en los hospitales cercanos.

Mientras la policía del condado Prince William investiga la desaparición, los familiares piden la ayuda de la comunidad para dar con su paradero.

“Él se quedó sin trabajo, entonces mi hija le dijo que no fuera, que ahí le iba a dar de comer, y él le dijo, ‘No, tengo que salir a buscar trabajo’. Pero el miércoles que salió, desde ese día no sabemos nada de él, entonces necesitamos que nos ayuden a saber dónde está él, si lo han visto. Por favor ayúdenme”, dijo la madre del desaparecido.

Cualquier persona con información debe llamar a la Policía del Condado Prince William al (703) 792-6500. La llamada puede ser anónima.