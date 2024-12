Veredicto favorable: familia de menor que murió en atracción gana $310 millones

Un jurado de Florida dictó el jueves un veredicto de $310 millones a favor de la familia de Tyre Sampson, el adolescente de Missouri que hace más de dos años murió en una atracción de caída libre en un parque de diversiones.

El veredicto civil, anunciado en un tribunal del condado de Orange después de aproximadamente una hora de deliberación, fue en contra de la empresa austríaca que fabricó la atracción, Funtime Handels GmbH.

“Este veredicto es un paso adelante para responsabilizar a las corporaciones de la seguridad de sus productos”, dijo el abogado de la familia, Ben Crump, en un comunicado. “La decisión del jurado confirma lo que hemos argumentado durante mucho tiempo: la muerte de Tyre fue el resultado de una negligencia flagrante y de no priorizar la seguridad sobre las ganancias”.

El fabricante no envió un representante a la corte, informó WESH de Orlando, afiliada de NBC, y no se incluyó ningún abogado en los registros judiciales. Un portavoz de la empresa no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Los daños, parte de una demanda por muerte por negligencia que la familia presentó un mes después de la muerte del adolescente, el 24 de marzo de 2022, se dividieron equitativamente entre la madre y el padre de Tyre.

Tyre, de 14 años, murió mientras visitaba el ICON Park de Orlando durante las vacaciones de primavera con su equipo de fútbol.

Pesaba 383 libras, casi 100 libras más que el límite de 285 libras de la atracción, y se cayó al menos 100 pies, al no contar con cinturones de seguridad, según la demanda.

La familia de Tyre llegó a un acuerdo el año pasado con otros dos acusados ​​nombrados en la demanda: ICON Park y Eagle Drop Slingshot, el propietario de la atracción. El monto del acuerdo no se ha revelado.

La atracción fue desmantelada. En mayo de 2023, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó la Ley Tyre Sampson, que fortalece los estándares de seguridad para las atracciones de los parques de diversiones.

Esto ocurre a pocos días de que se cumpla el aniversario de la muerte de Tyre Sampson.

