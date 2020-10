IRS extiende límite para optar a pago por COVID-19 para millones de personas de bajos ingresos

Washington. D.C.— El Servicio de Impuestos Internos (IRS por sus siglas en inglés) anunció que la fecha límite de inscripción para optar a recibir un pago de impacto económico (EIP por sus siglas en inglés) se extendió hasta el 21 de noviembre. Esta nueva fecha le añade cinco semanas a la fecha original.

El IRS insta a las personas que normalmente no presentan una declaración de impuestos, y que no han recibido un pago por impacto económico, a que se inscriban lo antes posible a través de la herramienta Non-Filers: Enter Payment Info Here en IRS.gov. La herramienta no estará disponible después del 21 de noviembre.

El IRS aclaró que la prórroga es únicamente para aquellos que no han recibido su EIP y normalmente no presentan una declaración de impuestos. Para los contribuyentes que solicitaron una extensión de tiempo para presentar su declaración de impuestos de 2019, esa fecha límite sigue siendo el 15 de octubre.

Para ayudar a correr la voz, el IRS envió casi 9 millones de cartas en septiembre a las personas que pudieran ser elegible para el pago de impacto económico de $1,200 pero que normalmente no presentan una declaración de impuestos. Este esfuerzo anima a la gente a usar la Herramienta Non-Filers: Enter Payment Info Here en IRS.gov.

Si bien ya la mayoría de contribuyentes elegibles automáticamente recibieron sus pagos de impacto económico, otros que no tienen la obligación de presentar una declaración de impuestos necesitan usar la herramienta Non-Filers para inscribirse con el IRS y obtener su dinero. Por lo general, esto incluye a las personas que reciben pocos o ningún ingreso.

La herramienta Non-Filers es segura y se basa en los formularios rellenables de Free File, parte de la oferta de productos gratuitos de la Free File Alliance en IRS.gov.

La herramienta está diseñada para las personas con ingresos generalmente menores de $24.400 para pareja casadas, y $12.200 para solteros que no pueden ser reclamados como dependientes por otra persona. Esto incluye a parejas e individuos que se encuentran sin hogar.

Cualquiera que use la herramienta Non-Filers puede acelerar la llegada de su pago al elegir depósito directo. Aquellos que no elijan esta opción recibirán un cheque.

A partir de dos semanas después de inscribirse, las personas pueden hacerle seguimiento al pago. Las personas pueden ver el estado de su pago con la herramienta Obtener mi pago solamente disponible en IRS.gov.