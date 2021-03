Convicto por el asesinato de su madre es arrestado en conexión a golpiza de mujer asiática

NUEVA YORK - Un hombre que previamente sirvió una condena de años de cárcel por el asesinato de su propia madre, fue arrestado en conexión con el despiadado ataque de una mujer asiática de 65 años cerca de Times Square, indicaron las autoridades.

La policía dijo que Brandon Elliot, de 38 años, estaba en libertad condicional de por vida por asesinar a su madre en 2002.

La policía acusó Elliot de agresión y delitos de odio después de que los agentes cubrieron el vecindario del centro de Manhattan con carteles de "se busca" con su foto. Habían ofrecido una recompensa de $2,500 por información que condujera al paradero del hombre que se ve en el video de vigilancia el lunes brutalizando a la mujer mientras caminaba hacia la iglesia.

Elliot fue liberado de prisión en 2019 después de cumplir una condena por asesinar a su madre 17 años antes, según un portavoz de la policía de Nueva York. Aún no se ha determinado la fecha de audiencia de sus últimos cargos, dijo la policía. La información del abogado sobre él en el nuevo caso no fue clara de inmediato.

Los ataques del lunes desataron alarmas en todo el país, ya que los funcionarios arremetieron contra los transeúntes en las inmediaciones por no hacer nada para detener a Elliot, mientras atacaba contundentemente a la mujer y le gritaba insultos anti asiáticos, incluyendo: "no perteneces aquí ".

La mujer, que fue identificada por fuentes policiales como Vilma Kari, quien fue dada de alta del hospital el martes luego de ser tratada por heridas graves, dijo un portavoz del hospital.

El ataque del lunes fue uno de los últimos en un aumento a nivel nacional en los crímenes de odio contra los asiáticos, y ocurrió pocas semanas después de un tiroteo masivo en Atlanta que dejó ocho personas muertas, seis de ellas mujeres de ascendencia asiática. El aumento de la violencia se ha relacionado en parte con una culpa errónea por el coronavirus y el uso del expresidente Donald Trump de términos con carga racial como "virus chino".

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, calificó el ataque del lunes como "absolutamente repugnante e indignante". Dijo que era "absolutamente inaceptable" que los testigos no intervinieran.

"No me importa quién eres, no me importa lo que hagas, tienes que ayudar a tu compañero neoyorquino", dijo De Blasio, evocando el mantra posterior al 11 de septiembre de "ver algo, decir algo . "

El ataque ocurrió a última hora de la mañana del lunes frente a un edificio de apartamentos a dos cuadras de Times Square, una sección bulliciosa y fuertemente vigilada del centro de Manhattan.

Dos trabajadores dentro del edificio que parecían ser guardias de seguridad fueron vistos en un video de vigilancia presenciando el ataque pero sin acudir en ayuda de la mujer. Se vio a uno de ellos cerrando la puerta del edificio mientras la mujer estaba en el suelo. El atacante pudo alejarse casualmente mientras los espectadores miraban, mostró el video.

La empresa administradora del edificio dijo que fueron suspendidos en espera de una investigación. El sindicato de trabajadores dijo que pidieron ayuda de inmediato.

“Si ve que alguien está siendo atacado, haga todo lo que pueda”, dijo De Blasio. "Hacer ruido. Diga lo que está sucediendo. Ve y trata de ayudar. Llame de inmediato para pedir ayuda. Llame al 911. Esto es algo en lo que todos tenemos que ser parte de la solución. No podemos simplemente dar un paso atrás y ver cómo ocurre un acto atroz ".

El candidato a la alcaldía Andrew Yang, hijo de inmigrantes taiwaneses, dijo que la víctima "fácilmente podría haber sido mi madre". Él también criticó a los transeúntes, diciendo que su inacción era "exactamente lo contrario de lo que necesitamos aquí en la ciudad de Nueva York".

Este año en la ciudad de Nueva York han ocurrrido 33 crímenes de odio con una víctima asiática hasta el domingo, dijo la policía. Hubo 11 ataques de este tipo en la misma época el año pasado.

El viernes, en el mismo barrio en el que se produjo el ataque del lunes, una mujer asiático-estadounidense de 65 años fue abordada por un hombre que agitaba un objeto desconocido y gritaba insultos anti-asiáticos. Un hombre de 48 años fue arrestado al día siguiente y acusado de amenaza. No se sospecha de él en el ataque del lunes.

El Grupo de Trabajo sobre Crímenes de Odio del NYPD le ha pedido a cualquier persona que tenga información que se comunique con la línea directa confidencial del departamento o envíe sugerencias en línea.

El comisionado de policía Dermot Shea anunció la semana pasada que el departamento aumentaría el alcance y las patrullas en comunidades predominantemente asiáticas, incluido el uso de agentes encubiertos para prevenir e interrumpir los ataques.

El vecindario donde ocurrió el ataque del lunes, Hell's Kitchen, es predominantemente blanco, con una población asiática de menos del 20%, según datos demográficos de la ciudad.

Shea calificó el ataque del lunes como "repugnante" y le dijo a la estación de televisión NY1: "No sé quién ataca a una mujer de 65 años y la deja en la calle así".

Según un informe de Stop AAPI Hate, se informó a la organización de más de 3,795 incidentes desde el 19 de marzo de 2020 hasta el 28 de febrero. El grupo, que rastrea incidentes de discriminación, odio y xenofobia contra asiáticoamericanos e isleños del Pacífico en los EEUU , dijo que el número es "solo una fracción del número de incidentes de odio que realmente ocurren".